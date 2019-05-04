Rusya’dan uluslararası topluma ABD’nin Küba ablukasına son verme çağrısı

ABD’nin Küba’da faaliyet gösteren şirketlere dava açılmasını sağlayacak yasayı yürürlüğe koyması ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı ‘şantaj ve baskı’ yöntemi olarak nitelendirdi. Bakanlık, uluslararası topluma ABD’nin Küba’ya yönelik ablukasına son verme çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Washington’ın kullandığı şantaj ve baskı yöntemleri kesinlikle yasadışı. BM Sözleşmesi’ni ve uluslararası hukuku korumakla yükümlü tüm tarafları ortak bir şekilde Küba karşıtı ablukaya son vermeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘SADECE KÜBA’NIN DEĞİL, ABD’NİN MÜTTEFİKLERİNİN BAĞIMSIZLIĞINA DA SALDIRI’

Yabancı şirketlere karşı gayrimeşru yaptırımların uygulanmasının Washington’ın Küba’ya yönelik ablukasının güçlendirdiğinin bir başka örneği olduğu belirten Bakanlık, bunun yalnızca Küba’nın değil, onunla işbirliği yapan ülkelerin bağımsızlığına yönelik de bir saldırı olduğunu kaydetti. Rus Dışişleri, Küba ile işbirliği yapan ülkeler arasında ABD’nin müttefiklerinin bulunduğuna dikkat çekti.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Küba, ABD'nin Venezüella üzerinden ambargo tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi

Rus Dışişleri, demokratik prensipleri değersizleştirip uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden ABD’nin, kendisi gibi davranmayı reddeden tüm ülkeler için engeller yarattığını vurguladı.

UYGULAMAYA KONMUYORDU

ABD Kongresi'nde 1996'da kabul edilen Helms-Burton Yasası, Amerikalılara Fidel Castro'nun 1959’da yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen işletmeler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu. Ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana başkanlar Küba ile gelecekte varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu kanunu uygulamaya koymuyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını açıklamıştı.