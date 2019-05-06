Dev şirket kapandı, 645 kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin 253. büyük firması olan Yıldız Sunta önceki gün üretimi bitirdi.
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Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 21 yıldır üretim yapan firma geçtiğimiz yıl ekonomik krizden etkilenmiş ve işçi maaşlarını ödeyemez hale gelmişti. Fabrikada yaklaşık 400 mavi yaka, 135 beyaz yaka, 110 müteahhit işçisi çalışıyordu.
Önceki gün geniş bir toplantı yapan fabrika yönetimi firmayı kapattıklarını duyurdu. Bu duyuru sonrasında yaklaşık 645 kişi işsiz kaldı.
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