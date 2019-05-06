Dolarda Trump hareketliliği

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. 90 gündür süren ticaret savaşındaki ateşkesi yeni ek gümrük vergileriyle bozan ABD Başkanı Trump sonrası Asya piyasaları gerilerken dolar kuru 5.9950'ye kadar çıktı.

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration Trump'ın Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini artıracağını açıklamasının ardından dolar yükseldi

Trump, gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da cuma günü yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. Bize ödenen vergilerin Çin tarafındaki karşılığının çok az olduğunu düşünüyorum. Çin ile olan ticaret anlaşması halen devam ediyor ancak müzakere etmeye çalıştıkları için süreç çok yavaş devam ediyor. Buna hayır diyorum" yorumunu yaptı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Trump'ın açıklaması sonrası Çin CSI endeksi ilk etapta yüzde 6 üzerinde kayıp yaşadı. Şangay SHCOMP yüzde 5 üzerinde ekside. Hong Kong yüzde 3 üzerinde, MSCI Asya çıkışlı Japonya Endeksi yüzde 1.5, Avustralya piyasaları yüzde 1, S&P 500 vadeli işlemler yüzde 2 civarında düştü.

Trump'ın yaptığı açıklamaların hafta boyunca küresel risk iştahına etkileri izlenmeye devam edilecek

Dolar/TL ise gece illikit piyasada 5.96'lardan 5.9950'ye kadar yükseldi. 6 Mayıs günü dolar kuru 5.9890 TL'den el değiştiriyor.