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12:57 06 Mayıs 2019
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    Bakan Ersoy: Yenikapı'da inşa edilecek yeni cruise limanı 2021'e yetişebilecek gibi görünüyor

    © AA / Samir Yordamoviç
    Ekonomi
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yeni cruise limanının Yenikapı'da inşa edileceğini belirterek, "Yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Orası en az 5-6 cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip. 2019 sonuna kadar ihalesini tamamlayabilirsek 2021 sezonuna yetişebilecek gibi görünüyor" dedi.

    Turizm Bakanı Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yeniden inşa edilen Foça Alaca Cami'nin açılışı dolayısıyla bulunduğu Bosna Hersek'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    Türkiye'den Bosna Hersek'e giden turist sayısının artması için neler yapıldığının sorulması üzerine Ersoy, Türk Hava Yolları'nın yanı sıra özel hava yollarının da Saraybosna'ya seferler düzenlediğini söyledi.

    Osmanlı ve Türk eserleri restore edildikçe, turist sayısının da arttığını dile getiren Ersoy, "Bosna'dan Türkiye'ye de ziyaretler var. Geçen sene 85-90 bin civarında Bosna'dan ziyaretçi aldık. Ortalama her yıl yüzde 30-35 civarında ziyaretçi sayısı artıyor. Hem iki ülkenin Müslüman olması hem de bizle olan tarihi bağları sayesinde, biz restorasyonları tamamladıkça karşılıklı olarak bu trafik de artıyor" diye konuştu.

    'SOKAK SAĞLIKLAŞTIRILMASI PROJESİ'

    Ersoy, korunmuş doğası ve tescilli yapılarıyla Bosna Hersek'in turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekerek bu ülkede turizmin tabana yayılması için TİKA tarafından "sokak sağlıklaştırılması projesi" başlatıldığını bildirdi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © AA / Ali Ballı
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    "Geçen geldiğimde turizm desteği istemişlerdi. Biz de onlardan bir sokak talep ettik. Buraları projelendirip kendilerine destek olacağız" diyen Ersoy, projeyi sene sonunda tamamlamayı öngördüklerini kaydetti. 

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Banja Luka'da restore ettiği bir caminin üzerine Sırplar tarafından bazı yazılar yazıldığının hatırlatılması üzerine Ersoy, "Belli bir kesimin yaptığı bir şey, genele yormamak lazım. Bölgede üst düzeyde söz sahibi kişilerden çok ciddi tepki aldı, eleştiri konusu oldu. Bu açıdan bakarsanız da sevindirici. Her zaman böyle uç tipler çıkacaktır. Önemli olan toplumun buna nasıl tepki verdiğidir. Bu da ciddi bir tepki gördü" ifadelerini kullandı.  

    Savakin Adası'ndaki yatırımların son durumuyla ilgili soruyu Ersoy, "Bir kesinti olmadan devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri de izliyoruz" diye yanıtladı. 

    'TURİST BAŞINA GECELİK GELİR 65 DOLARA ÇIKTI'

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © AA / Ali Balıkçı
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    Turizm verilerine ilişkin bir soru üzerine Ersoy, ilk 3 aylık verilere göre turist ve gelirlerde artış olduğunu vurgulayarak "Bu sene için koymuş olduğumuz 50 milyon turist, 35 milyar dolardan fazla geliri elde edeceğiz gibi gözüküyor. İlerleyen 3 aylarda bu rakamların daha olumlu gelişeceğini görüyoruz" diye konuştu.

    Ersoy, turist başına gelirden ziyade turist başına gecelik gelirin önemli olduğuna işaret ederek bunun artmaya devam ettiği ve 63 dolardan 65 doların üzerine çıktığı bilgisini paylaştı. 

    İran'dan gelen turist sayısında ülkenin maruz kaldığı ambargodan ötürü düşüş yaşandığını dile getiren Ersoy, buna karşılık Batı'dan gelen turist sayısında ciddi artışlar olduğunu bildirdi. Ersoy, yıl sonuna kadar hedeflerin aşılacağını düşündüğünü söyledi. 

    'SOSYAL MEDYA DİYE BİR ŞEY VAR, HALK GERÇEKLERİ GÖRÜYOR'

    Suudi Arabistan'ın, "Türkiye'ye giden vatandaşlarının kaybolduğu" yönünde kara propaganda yaptığının hatırlatılması üzerine Ersoy, bu iddianın doğru olmadığını, bu propagandayla Türkiye'nin turizm gelirlerinin azalmasının amaçlandığını belirtti. 

    Silivri Cezaevi
    © REUTERS / Osman Orsal
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    "Çok önemli değil. Sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada halk gerçekleri görüyor" ifadelerini kullanan Ersoy, Körfez ülkelerinden gelen turist sayısının her ay arttığını vurguladı. 

    Ersoy, "Biz bunu ay ay, hafta hafta, gün gün gözlemliyoruz. Körfez ülkelerinden geçen seneye oranla ciddi bir sayı alacağız. Pozitif eğilim devam ediyor. Hem Batı'dan hem Körfez ülkelerinden çok fazla yatırımcı geliyor. Açacağımız turizm alanlarına yatırım yapmak, ileriye dönük projeksiyonlarımızı görmek istiyorlar. Yabancıların yatırım iştahının turizm konusunda artıyor olması, Türkiye'nin turizmde geleceğinin pozitif olacağının göstergesi" diye konuştu.

    Ersoy, bu tür kara propagandaların önlenmesi için sosyal medyayı etkili şekilde kullandıklarını belirterek "Onların sosyal medyada etkili insanlarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Onların ağzından, onların yazdıklarıyla propaganda yapmak istiyoruz. Sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz. Benim için rahat" dedi.

    GALATAPORT'UN AÇILIŞ TARİHİ MAYIS 2020

    İstanbul Modern'in eski binası yıkıldı
    © Fotoğraf : DHA
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    Galataport'taki liman inşaatının ne zaman sona ereceğine ilişkin soru üzerine Ersoy, "Yatırımcı firmayla düzenli olarak konuşuyoruz. Mayıs 2020 tarihinde açmayı taahhüt ediyorlar" ifadesini kullandı.

    Ersoy, Galataport'un üç cruise gemisi alabileceğini, bunun gelecek yıllarda yeterli olmayacağını dile getirdi.

    Turizmdeki büyümeyi göz önünde bulundurarak yeni bir liman inşaatına başlamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını vurgulayan Ersoy, "Yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Yenikapı civarında olacak. Orası en az 5-6 cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip. 2019 sonuna kadar ihalesini tamamlayabilirsek 2021 sezonuna yetişebilecek gibi görünüyor" dedi.

    '2030'DAN SONRA TÜM DÜNYAYA TÜRK GENEL MÜDÜR İHRACINA BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

    Ersoy, turizm meslek lisesi öğrencilerinin otellerde eğitim görmesine imkan veren protokolün bir benzerini YÖK ile yapacaklarını belirterek turizm yüksekokulu öğrencilerinin özellikle gastronomi eğitimi veren üniversitelere yönlendirileceğini söyledi.

    Başarılı öğrencilere burs da sağlanacağını ifade eden Ersoy, "Üniversite mezunu olan öğrenciler de Türkiye turizminin geleceğinin generalleri olacak, yani genel müdürleri olacaklar. 2030'dan sonra tüm dünyaya Türk genel müdür ihracına başlamayı hedefliyoruz, turizmin popüler olduğu noktalarda Türk genel müdür istihdam edilmesini istiyoruz" dedi.

    Ersoy, böylece hem Türkiye turizminin tanıtılacağını hem de uluslararası insan kaynağının, bu kişilerin referansıyla Türkiye'ye yönlendirileceğini kaydetti. 

    Etiketler:
    Vakıflar Genel Müdürlüğü, İran, Bosna Hersek, Türkiye, Suudi Arabistan, Turizm, YÖK, Galataport, Yenikapı, İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Nuri Ersoy
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