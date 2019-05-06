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14:52 06 Mayıs 2019
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    19 yıl sonra: Balıkesir SEKA Fabrikası hurda kağıttan üretim yapacak

    © AA / Raşid Necati Aslım
    Ekonomi
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeniden faaliyete geçen Balıkesir SEKA Fabrikası'nın hurda kağıttan üretim yapacağını açıkladı. Varank, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon euro'luk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz" dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir SEKA Fabrikası 19 yıldan sonra hurda kağıdı dönüştüren altyapısıyla üretime başladı.

    kağıt, matbaa, gazete
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Balıkesir SEKA Fabrikası'nı ziyaret eden Bakan Varank, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon euroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz" açıklamasında bulundu.

    Özel teşebbüsün, eski SEKA Kağıt Fabrikası'nı sıfırdan inşa ederek üretime başladığına işaret eden Varank, "Balıkesir'de 19 yıl sonra tekrar kağıt üretiliyor. Tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor" dedi.

    Yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istediklerini bildiren Varank, yatırımcı firmanın daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri üretime kazandırmak için de çalışmalara başladığını söyledi.

    'EKONOMİYE BÜYÜK KATKISI OLACAK'

    Varank, kağıt sektörünü stratejik sektör ilan ettiklerini belirterek, Türkiye'nin şu an devam eden yeni kağıt yatırımları olduğunu kaydetti.

    SEKA
    © Fotoğraf : Tumblr
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    Özel sektör aracılığıyla kağıt üretimini artırıp, ülkenin cari açık verdiği söz konusu alanda yerli üretimi artırmak istediklerine dikkati çeken Varank, şunları söyledi:

    "Bu konuda başarılı olacağız. Daha önce atıklarımız heba ediliyordu. Bu, aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında, bu ürünü ithal de ediyoruz. Atık toplama işini geliştirip, Türkiye'deki hurda kağıtları kullanarak yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan, geri dönüşümden, kağıt üreten bir tesis."

    '2 BİN İSTİHDAM SAĞLAMASI BEKLENİYOR'

    kağıt, matbaa, gazete
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Varank, 1980'de üretime giren SEKA Kağıt Fabrikası'nın, faaliyetini 2000'de sonlandırdığını anımsatarak, özelleştirme kapsamında 2003'te Albayrak Holding'e geçen fabrikanın 10 yıl süren itiraz süreci nedeniyle faaliyete başlayamadığını belirtti.

    Bakan Varank, 2013'te yeni fabrika için başlayan çalışmaların bu yıl tamamlandığının altını çizerek, "Deneme üretimine başlayan fabrikada oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hurda, istihdam, ekonomi, kağıt, Balıkesir, SEKA, Mustafa Varank
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