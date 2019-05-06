Dolar 6.04 seviyesini gördü

Trump, bu hafta Washington'da yapılması beklenen ticaret görüşmeleri öncesinde bir kez daha Çin'i hedef aldı. Trump'ın Çin tweeti piyasaları hareketlendirdi.

Piyasalar yeni haftaya ABD-Çin gerginliği ile başlarken, dolarda yükseliş yeniden hız kazandı ve haftaya dolar 6 lira sınırından başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklaması ile birlikte dolar/TL 6.04 seviyesini gördü. Kur saat 14:16 itibariyle 6.0270 seviyesinde. Euro/TL ise 6.7560 seviyesinde yer aldı.

Trump, bu hafta Washington'da yapılması beklenen ticaret görüşmeleri öncesinde yine Çin'i hedef aldı. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "ABD, ticarrette yıllardan bu yana, yılda 600-800 milyar dolar kaybediyor. Çin'e 500 milyar dolar kaybettik. Üzgünüm ama artık bunu yapmaya devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, yüzde 10 gümrük vergisi uygulanan Çin ürünlerinde bu oranın Cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi. Ayrıca vergi olmayan ürünlere de yüzde 25 gümrük getirileceğini bildirdi.

Piyasa beklentisi tarafların kısa sürede uzlaşıya varacakları yönündeydi. Trump'ın açıklamasının ardından Çin'in Shanghai endeksi yüzde 5,2, ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2 ve Brent petrol fiyatı yüzde 2,15 düştü.