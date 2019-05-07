Altın swap'ta ilk işlemler geçildi: Altın faiz oranı 0, TL faiz oranı yüzde 24 olacak

Merkez Bankası, Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine bugün başlarken, piyasada 1 hafta vadeli altın swap alış işleminde vadeli fiyatı 245.793 TL, spot fiyatı 244.651 TL olarak ilan etti.

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TCMB bünyesindeki TL karşılığı altın swap piyasası dün açılmıştı.

Merkez Bankası bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs'ta başlayacağı öngörülüyordu. Bankacıların Reuters'a verdiği bilgiye göre TCMB ilgili bilgiyi 2 Mayıs'ta bankalara yazılı olarak iletmişti.

Bankacılar dün altın swap piyasasında ilk işlemin İngiltere piyasasının resmi tatil olması nedeniyle 6 Mayıs yerine bugün beklediklerini belirtmişlerdi.

İlgili piyasada işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak.

Bankacıların verdiği bilgiye göre işlem limiti 100 ton olarak belirlenmişti.