Kıdem tazminatı için yüzde 4 kesinti formülü

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, kıdem tazminatında halen geçerli olan '1 aylık brüt maaş' hakkının korunabilmesi için, aylık olarak işverenlerden yüzde 8.3'lük kesinti yapılması gerekiyor.
İşverenden yüzde 4 veya 4.5 oranındaki bir kesinti oranı belirlenirse ise, bu rakamın nemalandırılması söz konusu olacak. Böyle bir durumda faizlerdeki gelişmelere de bağlı olarak 30 günün korunabileceği veya 24-25 güne inebileceği öngörülüyor.
Kısa süre içinde de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kıdem tazminatı için sosyal tarafları toplaması bekleniyor. Kıdem tazminatı için işveren temsilcileri TİSK ve TOBB tam mutabakat olmadan düzenleme yapılmasına karşı çıkıyor. Türk-İş de, kıdem tazminatı talebini geriye götürecek her türlü çalışmanın karşısında olduğunu vurguluyor.
Bugüne kadar hep Ankara’da yapılan meclis toplantısının bu kez İstanbul’da yapılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)