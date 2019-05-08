Kıdem tazminatı için yüzde 4 kesinti formülü

Kıdem tazminatında fon düzenlemesi için çalışmalar yoğunlaştı. Konuşulan formüller arasında ise yüzde 4-4.5 arasında aylık bir kesinti yapılması da yer alıyor.

© AA / Arşiv Kıdem tazminatı sisteminin değişmesi için düğmeye basıldı: Güney Kore modeli uygulanacak

Geçen hafta Aile ve Çalışma Bakanlığı Beştepe'de ekonomi yönetimiyle birlikte bir sunum yaparken, dile getirilen itirazlar doğrultusunda bu hafta çalışmaların revize edildiği öğrenildi. Konuşulan formüller arasında ise yüzde 4-4.5 arasında aylık bir kesinti yapılması da yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, kıdem tazminatında halen geçerli olan '1 aylık brüt maaş' hakkının korunabilmesi için, aylık olarak işverenlerden yüzde 8.3'lük kesinti yapılması gerekiyor.

İşverenden yüzde 4 veya 4.5 oranındaki bir kesinti oranı belirlenirse ise, bu rakamın nemalandırılması söz konusu olacak. Böyle bir durumda faizlerdeki gelişmelere de bağlı olarak 30 günün korunabileceği veya 24-25 güne inebileceği öngörülüyor.

Kısa süre içinde de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kıdem tazminatı için sosyal tarafları toplaması bekleniyor. Kıdem tazminatı için işveren temsilcileri TİSK ve TOBB tam mutabakat olmadan düzenleme yapılmasına karşı çıkıyor. Türk-İş de, kıdem tazminatı talebini geriye götürecek her türlü çalışmanın karşısında olduğunu vurguluyor.

Kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalar sürürken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma meclisini toplama kararı aldı. 23-24 Mayıs tarihleri yapılacak toplantıda kıdem tazminatı konusunun da ele alınabileceği belirtiliyor. Çalışma meclisi, işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle, bürokratlardan oluşuyor.

Bugüne kadar hep Ankara’da yapılan meclis toplantısının bu kez İstanbul’da yapılacak.