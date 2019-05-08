Dolar/TL yükselişini sürdürüyor

İstanbul'da yeniden seçim kararıyla sert yükselen Dolar/TL yeni güne de artışla başladı.

Dün 6.1982'ye kadar yükselen kur günü 6.15'te tamamladı. Kur bu sabah da en yüksek 6.1849'u gördü. Euro yüzde 0.5 artışla 6.92'de, sepet kur 6.55'e yükseldi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, yıl başından bu yana TL'nin dolar karşısında değer kaybı yüzde 14'ü aştı. Lira böylece sene başından beri Arjantin pesosundan sonra en çok değer kaybeden 2. gelişen ülke para birimi oldu.