Türk Telekom ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Türk Telekom, 2019 yılının ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2018’de yakaladığı güçlü büyüme eğilimini yılın ilk çeyreğinde de sürdürürken, çift haneli büyüme rakamı ve yüksek faaliyet kârlılığı 2019’un ilk üç ayına damga vuran ana unsurlar oldu.
Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.7 artarak 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 7.1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49.1’e ulaştı.
Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom’un net kârı, geçen yılın ilk çeyreğindeki değeri üçe katlayarak 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Yatırım harcamaları da 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 637 milyon TL’ye yükseldi.
SON 1 YILDA 4.1 MİLYON YENİ ABONE
İlk çeyrekte mobilde net kazanımların yüzde 96'sını faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 58'e ulaştı. Bir yıl önce yüzde 87 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 92'ye genişledi. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatlarının sayısı 14.5 milyonu aşarken TİVİBU büyük ekran pazarında ikinci sıradaki yerini korudu ve toplam ödemeli TV aboneleri ilk çeyrekte net 34 bin artışla 3.7 milyona ulaştı.
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