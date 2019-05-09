Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Merkez Bankası, Türk Lirası Likidite Yönetimine ilişkin yaptığı basın duyurusunda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu yıl 16 Ocak, 6 Mart ve 25 Nisan'daki toplantılarında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmuştu.
Analistler, Merkez Bankasının geçmiş dönemlerde de 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini anımsattı.
14 Eylül 2018 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında TCMB fonlamasının tamamı haftalık repo ihaleleri ile yapılırken, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak 25 Mart 2019 - 8 Nisan 2019 tarihleri arasında haftalık repo ihalelerine ara verilmiş ve fonlama gecelik borç verme oranı olan yüzde 25.5'ten sağlanmıştı.
TCMB, 8 Nisan'dan itibaren haftalık repo ihalelerine tekrar dönmüştü.
Bunun neticesinde, BIST Bankalararası Repo Piyasasında TCMB işlemleri hariç tutularak hesaplanan ortalama faiz 25 Mart 2019 - 8 Nisan 2019 tarihleri arasında artış kaydetmiş, ancak fonlamanın tekrar haftalık repo ihaleleri ile yapılmaya başlaması ile birlikte tekrar politika faizinin etrafında dalgalanmaya başlamıştı.
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