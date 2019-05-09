Yoğurt kabından cips ambalajına kadar katılım payı alınacak ürünler belli oldu

Çevre Bakanlığı, poşetin ardından geri kazanım payı alınacak ambalajlara yenilerini ekledi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips-çerez ambalajları ve içecek kutularına da katılım payı geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretli poşet uygulamasının ardından, geri kazanım payı alınacak ürünlere yönelik çalışmasını da hızlandırdı. Bakanlık bu kapsamda hazırlanan 'Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı görüşe açtı.

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Akşam gazetesinden Miray Çimen'in haberine göre, taslağa göre ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips kutuları ve çerez ambalajlarına katılım payı geliyor. Gazlı ve gazsız içeceklersin kutularından da katılım payı alınacak.

Uygulamanın 30 Haziran’da devreye girmesi bekleniyor. Ürünler, sınıflandırılarak adet veya ağırlık olarak tanımlanıp, kayıt altına alınacak, bakanlığa bildirilecek. Ücretlendirme Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

ÖDEMEYENE CEZA KESİLECEK

Katılım payıyla ilgili beyannamelerini kanuni süre içinde vermeyenlere 18.037 lira, ödemediği tespit edilenlere miktarın yüzde 20 fazlası olacak şekilde idari para cezası verilecek. Ayrıca poşeti ücretsiz verene metrekare başına 12.37 TL ceza öngörülüyor.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Ürün, başka bir eşyanın ayrılmaz parçası değilse ambalaj kabul edilecek. Şeker kutuları, dergi poşetleri, çelik gaz tüpleri, konserve kutuları, ekmeğin sarıldığı kağıt, yoğurt kapları ve cips kutuları ambalaj sayılacak.

Su ve süt ile bunların işlenmesi sonucu hazırlanan gazlı veya gazsız içecekler, meyveli içecek, meyveli doğal mineralli içecek, aromalı doğal mineralli içecek, yapay soda, kola, tonik, aromalı su, enerji içecekleri, sporcu içecekleri ve distile/damıtma yoluyla elde edilenler dahil alkollü içkilerin ambalajları içecek ambalajı olarak tanımlanacak.