Dolar bugün aşağı yönlü

TL'nin yılbaşından bu yana yüzde 15'lik değer kaybının ardından TCMB dün ek sıkılaştırma ve 'dolarizasyonu caydırıcı' zorunlu karşılık adımları atarken, Asya seansında hızlı gerileyen dolar/TL 6.13'ün hemen altında hareket ediyor.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar 6.25'e dayandı

TCMB'nin adımları öncesi 6.24'ün hemen üzerinde olan dolar/TL, illikit Asya piyasasında 6.0515'e kadar geriledikten sonra bugün saat 09:55'de 6.1250 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL 6.8770 seviyesinde. Dün euro 7 liranın üzerini görmüştü.

TCMB dün 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine vererek üstü kapalı faiz artışı yaparken, TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanında azami oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi, yabancı para zorunlu karşılıkları ise tüm vadelerde 100 baz puan artırdığını açıkladı.

Dünya gazetesinin haberine göre, Merkez Bankası bu sabah da döviz depo karşılığı verdiği TL'nin faizini yüzde 24'ten yüzde 25.50'ye çıkardı. Böylece üçüncü müdahalesini yapmış oldu.