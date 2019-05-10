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11:52 10 Mayıs 2019
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    Çin'den ABD'ye tarifeler için misilleme uyarısı

    © REUTERS / Damir Sagolj
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (52)
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    Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanan yüzde 10'luk vergi oranını yüzde 25'e çıkarmasına ilişkin, gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu gümrük tarifesinin yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız" ifadeleri kullanıldı.

    Helsinki zirvesi Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Grigory Dukor
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    Çin ve ABD'nin ticaret müzakerelerinin 11.’sinin devam ettiği belirtilen açıklamada, iki tarafın orta yolda buluşması, iş birliği yapması ve mevcut sorunları iş birliği ve müzakere yöntemleriyle çözmesi temennisinde bulunuldu. 

    Diğer yandan, ABD'nin geçen hafta açıkladığı tarifelerin yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilmesi kararı bugün yürürlüğe girdi. İki ülke arasında bir yılı geride bırakan ticaret savaşı gerilimleri ve bunları takiben yapılan müzakerelerin sayısı 11'e ulaştı.

    Washington-Pekin hattı arasında mekik dokuyan iki ülkenin üst düzey diplomatlarının görüşmeleri sonucunda ticaret müzakerelerinden kayda değer bir sonuç alınamazken, son müzakere için Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığındaki heyet dün ABD'nin Washington kentine ulaştı.

    ‘TARİFELER SADECE İKİ ÜLKEYE DEĞİL, HERKESE ZARAR VERİR’

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Liu, ABD'de yaptığı açıklamada, ülkesinden samimiyetle geldiğini belirterek, "Tarifeler sadece iki ülkeye değil, herkese zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Twitter paylaşımında 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ‘ticaret savaşı’nın, yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ‘ateşkes’ üzerinde mutabık kalmıştı. 

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (52)

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    Etiketler:
    Liu Hı, Washington, Pekin, Tarife, vergi, Donald Trump, ABD, Çin Ticaret Bakanlığı, Çin
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