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14:59 10 Mayıs 2019
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    Türkiye'de 84 bine yakın dolar milyoneri var

    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    Ekonomi
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    Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank'ın raporuna göre, Türkiye'de bulunan dolar milyoneri sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 1 artarak 83 bin 947'ye yükseldi.

    Türk yatırımcılara konut ve perakende gayrimenkul konularında danışmanlık ve aracılık hizmeti veren Global Real Estate Development'in (GRED) iş birliği gerçekleştirdiği başka bir gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, 2019 Servet Raporu'nu ilk kez Türkiye'de açıkladı.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Milyonerlere ilk çeyrekte yaklaşık 13 bin kişi daha eklendi
    Düzenlenen basın toplantısında raporun sonuçlarını paylaşan Knight Frank Ortağı Kate Everett-Allen, bu yıl 13'üncüsü açıklanan raporun, ultra net yüksek değerli kişilerin ülkelere göre dağılımına, servetin ortaya çıkmasını etkileyen faktörlere, küresel servet şehirleri indeksine ve lüks yatırım indeksine ilişkin bilgiler içerdiğini söyledi.

    Rapora göre geçen sene dünya çapında küresel servet büyümesinin yavaşladığını, yalnızca Asya'da büyüme gözlendiği dile getiren Allen, raporda, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına, Singapur'a ve lüks yatırımlarıyla yabancılar için cazibe noktası olmaya başlayan Güney Afrika'ya özel verilerin bulunduğunu aktardı.

    DÜNYA GENELİNDE BİR MİLYON DOLAR VE ÜZERİ SERVETE SAHİP KİŞİ SAYISI

    Allen, raporu, servet danışmanı, aile şirketi ya da özel bankacılardan oluşan 600 kişiye dayandırdıklarını kaydederek, bu kişilerin toplamda 77 bin müşteri ve 3 trilyon dolar değerinde bir serveti simgelediğini söyledi.

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Türkiye'nin milyoner sayısında 2 ayda 3481 kişilik artış
    Dünya genelinde bir milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 3 artarak 18 milyon 985 bin 606'dan 19 milyon 603 bin 681'e yükseldiğini dile getiren Allen, rakamın 2023'te yüzde 19 artışla 23 milyon 404 bin 810'a ulaşmasını beklediklerini aktardı.

    Allen, kullandığı evi dışındaki varlıklarının değeri 30 milyon dolar olan ve ultra net yüksek değerli kişi olarak tanımlananların sayısının ise 2018'de önceki yıla göre yüzde 4 artarak 198 bin 342'ye yükseldiğini, rakamın 2023'te 250 bin kişiye çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

    Bu grup içerisindeki kişilerin halihazırda en çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da yaşadığını anlatan Allen, "Orta Doğu'daki petrol zengini ülkelerin küresel öneminin alternatif enerji kaynakları dolayısıyla düşeceği ön görülürken, Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Amerika'da da Brezilya’nın mevcut konumlarını koruyacaklarını düşünülüyor" dedi.

    'TÜRKİYE'DE DOLAR MİLYONERİ SAYISI YÜZDE 3 ARTACAK'

    Allen, Türkiye'de dolar milyonerleri sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 83 bin 947'ye gerilediğini kaydederek, rakamın 2023'te yüzde 3 yükselişle 86 bin 467'e ulaşacağını bildirdi.

    Dolar
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    Türkiye'de 161 bin 800 milyoner var
    Ultra net yüksek değerli kişi sayısının Türkiye'de 2018'de yüzde 2 azalarak bin 695'e düştüğünü dile getiren Allen, bu rakamın ise yüzde 3 artışla 2023'te bin 752'ye yükseleceğini aktardı.

    Allen, kişilerin gelirleri arttıkça hükümetlerin de bu gelir sahibi kişileri kendi ülkelerine çekmek için bazı girişimleri olduğunu belirterek, bu girişimlere örnekler verdi.

    Kate Everett-Allen, ultra net yüksek değerli kişilerin önceliğinin taşınmak olduğunu ifade ederek, bugün için ultra net yüksek değerli kişilerin yüzde 36'sının ikinci pasaporta sahip olduğunu, yüzde 29'unun ise ikinci pasaport sahibi olmayı düşündüğünü söyledi.

    'İSTANBUL, DUBAİ'DEN DAHA DEĞERLİ'

    konut, İstanbul
    © AA /
    Yabancı vatandaşlar en çok İstanbul’dan konut aldı
    Allen, yüksek gelirli kişilerin yüzde 42'sinin halihazırda başka bir ülkede evi bulunduğunu, yüzde 22'sinin ise farklı bir ülkeden ev almayı hedeflediğini kaydederek, "Araştırmamıza katılanlar arasından başka bir ülkede ev sahibi olanların başında yüzde 83 ile Suudiler, yüzde 71 ile Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları geliyor" diye konuştu.

    Gayrimenkul fiyatlarında en zengin yüzde 5'lik dilime hitaben hayata geçirilen projelerin ücretlerini baz aldıklarını kaydeden Allen, buna göre Türkiye'de bir milyon dolara 109 metrekare konut satın alınabildiğini, böylece İstanbul'un, Orta Doğu'da Dubai'den daha değerli olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

    Etiketler:
    Global Real Estate Development, Singapur, Afrika, Kate Everett-Allen, Dubai, Çin, ABD, Ortadoğu, Servet, Türkiye, Milyoner, Dolar, Gayrimenkul, Londra
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