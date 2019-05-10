Kayıt
16:30 10 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İstanbul'da '5 yıldızlı' iftar kişi başı 400 lirayı aşıyor

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12

    İstanbul'daki lüks otel ve birinci sınıf lokantaların ‘5 yıldızlı iftar sofraları’, kişi başı 89 liradan başlayıp 400 lirayı aşıyor.

    Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor.

    Türk-İş tarafından sokakta kağıt ve atık toplayan yaklaşık 200 kişiye beş yıldızlı otelde iftar verildi
    © AA / Emin Sansar
    Kağıt toplayıcılarına beş yıldızlı otelde iftar verildi
    İftar menüleri, İstanbul'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 225 TL arasında değişirken, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 89 liradan başlayıp 410 liraya dayanıyor. Evde yapılan iftar ise daha uygun fiyata mal olabiliyor.

    Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, otellerin iftarlara çok özel olarak hazırlandığını belirterek, genelde şirketlerin iftarlarına, aile yemeklerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

    ‘DAHA HESAPLI ÇIKIYOR’

    Eresin, ramazanda otellere gelen ziyaretçi sayısının oldukça yoğun olduğunu ifade ederek, "Maliyetleri aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Otellerde alınan iftar menüleri herhangi bir restoranda alınacak iftar menülerinden daha hesaplı çıkıyor. Eskiden insanlarımız 'otellerde iftar çok pahalı gidemeyiz' diye bakardı. Bizim yegane tavsiyemiz otellerin de iftar menülerini takip etsinler. Müşterilerimiz daha hesaplı ve geniş menülerin farkına varsınlar istiyoruz" diye konuştu.

    OTELLER İFTAR 89 LİRADAN BAŞLIYOR

    Rusya'da Müslümanların ilk iftarı
    © AA / Sefa Karacan
    Rusya'da Müslümanların ilk iftarı
    Ramazan ayına uygun şekilde menülerde düzenlemelere giden İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde iftar fiyatı 89 liradan başlıyor.

    Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da Tuğra Restoran’da iftar menüsü ramazan boyunca, şerbetler, meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 410 TL oluyor. Laledan Restoran’da ise açık büfe iftar lezzetleri ramazan boyunca, meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 320 TL'den satışa sunuluyor.

    Wyndham Grand Kalamış’ta sevdikleriyle iftar sofrasında buluşmak isteyenler için fiyatlar kişi başı açık büfe 125 TL'den sunulurken, fix menü ise 150 TL ile 160 TL arasında değişiyor. Menüde, klasik iftariye tabakları yerine Mezopotamya ve Akdeniz’e ait iştah açıcı otlar, zeytinyağlılar, soğuk şerbetler ve dondurma sunumları ilave edilerek, yaz ayında ferah bir iftar yapabilmeyi sağlıyor. İftarda Osmanlı dönemine ait şerbetlerden et yemeklerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor.

    İftar
    © AA / Arşiv
    'İftara neden gelmedin' soruşturması
    Divan İstanbul’un içinde yer alan Divan Pub’da iftar sofraları fasıl eşliğinde yapılıyor. Açık büfe olarak servis edilen iftar menüsü kişi başı 189 TL'den sunuluyor.

    Elite World Hotels İstanbul ramazan ayı süresince Türk ve Osmanlı mutfağının seçkin lezzetlerini, tasavvuf müziği eşliğinde özel set menü olarak misafirlerinin beğenisine sunuyor. İftar lezzetleri için kişi başı 89 TL artı KDV'den başlayıp, 149 TL artı KDV'ye kadar set menü alternatifleri bulunuyor.

    Hilton İstanbul Bosphorus'ta ise iftar fiyatı açık büfe kişi başı 165 TL olurken, fiyata içecekler de dahil olarak sunuluyor. Ayrıca limitsiz çay ve kahve imkanı da bulunuyor.

    ‘BİRİNCİ SINIF RESTORANLARDA İFTAR’

    İstanbul'un birinci sınıf restoranları da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lezzetleri, fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart olarak misafirlerine ramazan boyunca sunuyor.

    Geleneksel iftariyeliklerin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana yemekler ve ramazana özel tatlılardan oluşan iftar menüleri kişi başı 100 TL'den başlayıp 200 TL'yi aşıyor.

    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin
    © Fotoğraf: muslim.ru
    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin: Türk halkının mübarek Ramazan ayını tebrik ederiz
    Kişi başı iftar menüsü Kızkulesi restoranda 225 TL olurken, Üsküdar Salacak ile Kızkulesi ulaşımı için saat 19.45 ila 23.45 arasında ring seferi sunulacak.

    Feriye lokantasında kişi başı iftar 215 lira iken yüzde 10 servis ücreti de alınıyor. İftar fiyatları kişi başı Florya'daki Şazeli'de 165 lira, Hacı Abdullah'ta 100-130 lira, Kaşıbeyaz Florya ve Akvaryum'da 165 TL olarak belirlendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde ise iftariye tabağı, bal-kaymak tabağı, çorba, ara sıcak, ana yemek, salata, tatlı ve içeceklerden oluşan fiks menü fiyatı, 40 TL'den sunuluyor. 250 kişi ve üstü rezervasyonların alındığı Avcılar Denizköşk, 1453 Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nde beyaz et iftar menü fiyatı 45 TL, kırmızı et iftar menü fiyatı ise 50 TL.

    Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 80-95 TL'ye mal oluyor.

    İlgili konular:

    Endonezya Cava'da ramazan ayı boyunca insanları sahura savaş uçakları kaldıracak
    İstanbul’da raylı ulaşım saatleri ramazan boyunca uzatıldı
    Akşener: Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KDV, İstanbul, Tuğra Restoran, Müberra Eresin, Türkiye Otelciler Birliği (TÜRBO), menü, Lokanta, otel, iftar, Osmanlı mutfağı, Türk Mutfağı Tanıtımı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Galataport hizmete girdikten sonra 2.5 milyon turist bekleniyor'
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet