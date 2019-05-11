Dolar 6 TL'nin altına indi

Önceki gün 6.24’le eylülden bu yana en yüksek seviyeyi gören Dolar/TL kuru, saat 02:00 itibarıyla 5.97 TL'ye kadar indi.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar bugün aşağı yönlü

Dün 6.24'ün üzerine çıkan, bugün 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, 20:00 sıralarında 5.97 TL'ye kadar inen Dolar/ TL haftayı 6 TL'nin altında kapattı.

Gün içinde 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, 6 lira seviyesinin altına indi. İstanbul’da yenilenmesine karar verilen yerel seçimlerden bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen dolar/TL kuru, önceki gün 6.24’le eylülden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Merkez Bankası, dolar/TL’deki yükselişin önüne geçmek için üst üste 3 hamle yaparken; kurun likit Asya piyasasında bu seviyelere kadar gerilemesini sağlayan asıl adımın kamu bankalarının 1 milyar dolar satması olduğu iddia edildi.