Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 yeni endüstri bölgesi kuruldu

Diğer bölgeler ise şunlar: İstanbul Arnavutköy’de TESKOOP Özel Endüstri bölgesi ve Özar Özel Endüstri Bölgesi, İzmir Aliağa’da Most Makina Endüstri Bölgesi, Bursa Orhangazi’de Asil Çelik Endüstri Bölgesi, Mardin Mazıdağı’nda Eti Bakır Endüstri Bölgesi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medyadan açıklama yaparak, “Cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak. 49 bin istihdam sağlayacak. 23.1 milyar TL yatırım yapılacak. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı” dedi.
Bu bölgelerde altyapıya ilişkin masraflar bakanlık tarafından karşılanabilecek. Kamulaştırma gereken yerlerde de benzer kolaylıklar sunulabilecek. ÇED süreci hızlanacak.
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