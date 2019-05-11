Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 yeni endüstri bölgesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarıyla Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu bölgeler özel teşviklerden yararlanacak.

© AA / Raşid Necati Aslım 19 yıl sonra: Balıkesir SEKA Fabrikası hurda kağıttan üretim yapacak

Bunlar arasında, Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Albayrak Grubu’na 2003’te özelleştirme kapsamında satılan Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası da yer alıyor.

Diğer bölgeler ise şunlar: İstanbul Arnavutköy’de TESKOOP Özel Endüstri bölgesi ve Özar Özel Endüstri Bölgesi, İzmir Aliağa’da Most Makina Endüstri Bölgesi, Bursa Orhangazi’de Asil Çelik Endüstri Bölgesi, Mardin Mazıdağı’nda Eti Bakır Endüstri Bölgesi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medyadan açıklama yaparak, “Cari açığı 1.7 milyar dolar azaltacak. 49 bin istihdam sağlayacak. 23.1 milyar TL yatırım yapılacak. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı” dedi.

Bu bölgelerde altyapıya ilişkin masraflar bakanlık tarafından karşılanabilecek. Kamulaştırma gereken yerlerde de benzer kolaylıklar sunulabilecek. ÇED süreci hızlanacak.