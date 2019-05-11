Reuters: Türk bankaları TL'yi desteklemek için 4.5 milyar dolar sattı

Reuters haber ajansı, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk kamu bankalarının TL'deki değer kaybını durdurabilmek için bu hafta içinde yaklaşık 4.5 milyar dolar sattığını duyurdu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Reuters Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.

© Sputnik / Mihail Kutusov Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı

Reuters ve Bloomberg haber ajansları, dün de Perşembe gece saatlerinde Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaptığını ve fazla işlemin geçmediği sığ piyasada TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını yazmıştı.

Dolar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı ardından TL karşısında değer kazanmaya başlamış ve perşembe günü kur 6.25 TL seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini görmüştü.

Türk bankalarının perşembe gecesi ve cuma sabaha karşı yaptığı dolar satma işlemleri sonrası dolar/TL kuru haftayı 5.99 seviyelerinde tamamlamıştı.