Albayrak: Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye'nin çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir süreci yaşadık. Yeni ekonomi programıyla birlikte daha istikrarlı sürece girmek için adımları atmaya başladık. Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız. Cari açıkta sıfıra yaklaştığımız bir sürece doğru hızla gidiyoruz" dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Anneler kutsal tüm çocuklar için. Erkek çocukları için daha farklı tabii. Bizim şahsımızda annemizin de enerjisi elektriği çok başka. Annemizle çok farklı duygusal bağımız var. Türk filmi gibi çocukluk geçirdiğimden bağımız farklı oldu, üzerimizde inanılmaz etkisi var. Dara düşünce şükrediyorum, annemiz başımızda. Ben annemin şahsında tüm Türkiye'deki annelerin gününü kutluyorum, ellerinden ayaklarından öpüyorum.

- 2018 Temmuz- Ağustos'ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayısı takip eden süreçte entresan döneme girdi.

- Türkiye'nin çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir süreci yaşadık. Yeni ekonomi programıyla birlikte daha istikrarlı sürece girmek için adımları atmaya başladık. Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız. Cari açıkta sıfıra yaklaştığımız bir sürece doğru hızla gidiyoruz.

© Fotoğraf : DHA TOBB'dan seçim sonrası açıklama: Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı

- Türkiye 2019'un sonuna kadar, başta enflasyon ve istihdam olmak üzere çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Ocak ve şubattaki dönemi geride bırakıp istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz. Sadece mart ve nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda.

- Geçtiğimiz 6 yıl yaşadığımız hiçbir şey dış kaynaklardan ayrıdır diyemeyiz. 15 Temmuz’da yaşadık, Gezi’de yaşadık yaşadığımız tüm bu tecrübelerle her anlamda Türkiye zorlu bir dönemden geçti. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı. Türkiye ekonomik olarak güçlü refleksler vermeye başladı. Seçime bir hafta kala ilginç bir süreç yaşadı. Türkiye. Bu hafta yaşadıklarımız. Türkiye’de farklı bir hareketlenme.

- Doğu Akdeniz’de gaz aramayın, Allah Allah… Tüm bu faktörlerin ekonomiye minimum etkisi olacak şekilde adımlar atmalıyız. Ağustostan bugüne kadar. Belediyede denir ya altyapı ve üst yapı vardır. Bahçeleri herkes görür, ancak kanalizasyonun maliyeti çok daha büyüktür, önemi büyüktür. Son 8-10 ayda çok önemli altyapı düzenlemeleri adımları attık. Dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attık. Türkiye ekonomisi emin adımlarla ilerliyor.

'MALİ TABLO YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SANCILARIDIR'

- İlave tedbirlerde süreç ve zamanlama… 3 yıllık program açıkladık. 2019-2020-2021 kapsamında 2019’a baktığımızda hepsini açıkladı. Genel dengelenmede 2019’un önemli olduğunu. Enflasyon ve istihdamda başta olmak üzere dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşamadığımız süreç olursa Türkiye çok daha etkili, dengeli mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşayacak. 2020-2021 daha iyi olacak. 2018 etkilerini minimize ettiğimizde çok daha iyi sürece gireceğiz.

© AA / Albayrak: Enflasyondaki gelişmeler hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor

- 21'inci yüzyıl artık geçtiğimiz yüzyıl kodlarıyla okunmadığından yeni dünya düzeniyle ekonomik olarak yansıyor. Amerika-Çin arasındaki ilişki buna örnek. Yapay zeka kapsamında Amerika değil, Çin’in etkin olduğunu bilmiyor. Farklı birileri tarafından gaz sıkışmaları ve karın ağrıları oluşturduğunun görmekteyiz. Bu resme baktığımızda bunun yansımalarının bunun için görüyoruz. Amerika, Çin arasındaki süreç, AB ile İngiltere arasındaki süreç.

- Ekonomik etkilerinin olması farklı süreçleri beraberinde getiriyor. Tarihsel kırılmadan geçilen süreçte, son 17-18 yılda Ortadoğu başta olmak üzere farklı bir sürece girdi. Terörle mücadele, Suriye’de yaşananlar, Irak… Türkiye’ye etkisi olan yaşanmışlıkların olması. Öldürmeyen acı güçlendirir noktasında, güçlendiği görünüyor.

- Net ifade edeyim. En ufak bir reformcu bakış açısından tereddüt yok. 8-10 ayda bile attığımız adımlar bu süreci ortaya koyuyor. 6 yıllık süreçte seçimlere maruz kaldı. 4 yıldan fazla seçimsiz döneme giriyor. Aslında hızlı adımlar atacağı bir dönem olacak. Tablonun en önemli noktası şu; düşünebiliyor musunuz tüm bu yaşananlara rağmen, sosyal ve ekonomik baskılara rağmen Türkiye toplumsal olarak çok net bilinç ve şuur ortaya koydu. Gezi’de, 15 Temmuz’da 15-21 Aralık’ta Türkiye gün aşırı şehit verdiğimiz dönem oldu. Sivil vatandaşlarımız da… S400 ne zaman gündeme geldi? Sınırımızda roketler atarak genç kızlarımızın atılan füzelerle ölmesini görmedik mi, güçlü bir farkındalık ve direnç ortaya koydu. Türkiye’nin reform eksikliği olarak algılamamak lazım.

© AA / Halil Sağırkaya Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif yansımaları devam ediyor

- Türkiye adım adım bir üst lige çıktıkça, bunun da bir mücadele etkisi olacak. Doğrular evrenselse büyük Türkiye ideali için emin adımlarla kim ne derse desin… Sanayi üretimi, emeklilik, tarım reformu dedik, bakanlığımızla ilişkili kısımlarda tüm bu çerçevelerde Türkiye bu adımları atmaya devam edecek. Toplumumuzun bilmesi gereken husus bu. Milletimizle gurur duyuyorum. Ekonomik olarak 12 binden, 9-10 bine düşüyorsunuz, terör saldırıları, 15 Temmuz… Birlik gördük. Bunun iç yönetimsel kaynaklı değil, dış kaynaklı olduğunu toplumumuz görmüyor mu? Biz dik durmaya devam ettikçe sadece iktidar olarak değil, toplumumuzda etki sağlayınca güçlü çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 8-10 ayda dışardan faktörlerle eski Türkiye ayakta kalamazdı.

'AKDENİZ KİMSENİN BABASININ GÖLÜ DEĞİL'

- Çok net söyleyeyim. Dediğimiz gibi bu süreç bizim bakanlığımız döneminde başladı. Ülkemizde neredeyse bölgedeki ülkelerin tamamı keşif sürecine girmiş. Türkiye farklı bir yol izleyerek bu sürece girmeli. Arayalım yok, kiralayalım yok. Kendi gemimiz, uzmanlarımız, insanımızla etkin bir ekip oluşturarak kendi karasularımızda yaptık. Akdeniz kimsenin babasının gölü değil. KKTC kendi karasuları var. Devlet var. Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ın ortaya koyduğu güçlü bir irade var. Rum kesimi ile farklı bir noktaya gitti.

TRUMP GÖRÜŞMESİ

- ABD ziyareti IMF toplantıları çerçevesinde yoğun bir takvim içindeki bir seyahatti. Farklı farklı görüşmelerimiz oldu. Tek bir ABD yok. Türkiye’ye olumlu düşünen de olumsuz düşünen paydaşlar da var. Kazan-kazan ilişkisini nasıl daha ileriye taşırız. Bu önemli.

- Ben burada üzerime alınmadığım; Trump’ın hem ülkemize hem Cumhurbaşkanımıza duyduğu muhabbetten ötürü olduğunu düşünüyorum. Çok pozitif bir görüşme oldu. Tek yapı yok, farklı farklı yapısı var. İyi niyetli bir bakış ortaya koydu. Ortada bir irade var. Toplantının ardından görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye geldiğimizde gerekli mesajları Cumhurbaşkanımıza ilettim. İletişim ve diyalog kapısı her zaman açık olmak durumunda. Yapıcı, umutlu, olumlu bir görüşme oldu.

'TEMMUZ AYINDA TRUMP TÜRKİYE'YE GELEBİLİR'

- Telefon görüşmesinde sıcak bir şekilde Avrupa turunun peşine ekleyebiliriz diye düşündük ama kısa olur dedik, Temmuz ayı görüşüldü. Tarih konusunda görüşmeler devam ediyor. Temmuz'da gerçekleşme ihtimali yüksek. Türkiye’ye geleceğini ifade ediyordu, ancak şu an tarih konuşuluyor.

YEREL SEÇİMLER

- Bu sadece bir yerel seçim. Yatırımcılar nezdinde de normal şartlarda bir etkisi yok. Bunu bahane ederek algı operasyonu yapılabilir. Bu hafta gördük. Söylediklerim var, söyleyemediklerim var. Toplumumuz bunu görüyor.

- Geçtiğimiz 4 ay çok zor bir dönemdi. Toplumsal birliğe kasteden müthiş bir bombardıman var. Ben burada bunun için altına çiziyoruz. Kese kağıdına, ona vergi böyle bir şey yok.

'MALİ YAPISI TÜRKİYE KADAR ŞEFFAF BİR ÜLKE YOK'

- Para birimlerindeki dalgalanmaları minimize edecek bir süreci ortaya koymaya çalışıyoruz. Farklı finansman enstrümanları aracılığıyla, farklı likidite bahaneleriyle… Dünyada bunu görüyoruz. 2014-2015’te Rusya, 4 yıldır piyasaların dengelenmesi, rubleye yönelik süreci… 1 dolar 30 rubleden, 82 rublelere çıktı, şimdi son dönemde 60-70 rublelere indi. Türkiye iyi niyetli kazan kazan ilişkisi ile rahat ve şeffaf bir piyasada. 2001’de IMF’in Türkiye’ye koyduğu kriterlerdir, bu kadar şeffaf, içi dışı her yeri görünüyor. Türkiye bu ilişki düzeyine, sermaye giriş çıkışı. Dünyanın en çok sermaye çekişi Çin, Türkiye’de mi daha liberal orada mı daha liberal.

- Bir ülke ekonomisine yönelik kötü niyetli çalışmalar yaparsınız, ekonomisi etkilenir ama biz son 8 ayda çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye çok daha kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde devam ediyor. Swap piyasası, farklı paydaşların adımları yönetilebilir kontrollü bir noktaya doğru gidiyoruz. Türkiye dengelenme çok güzel bir noktaya gelecek. Önümüzdeki dönem çok daha pozitif sürece giriyoruz. Turizmde, tarımda, cari açık değil, fazla noktasına gittiğimiz… Türkiye birçok anlamda sınandı, test edildi. Devam ediyor. Biz her sınanmadan çok daha iyi bir şekilde çıkıyoruz. Türkiye ve kurumları her şeyin farkında.