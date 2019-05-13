Dolar, yeni haftaya 6 lira seviyesinde başladı

Geçen hafta döviz kurlarında yükseliş, borsada düşüş eğilimi öne çıktı. Dolar/TL, geçen hafta 6.2461'e kadar çıkması sonrası Merkez Bankası'nın adımları ile kazançlarının önemli kısmını geri vererek haftalık bazda yüzde 0.3 artışla 5.9839'dan kapandı.

© AP Photo / Burhan Özbilici Reuters: Türk bankaları TL'yi desteklemek için 4.5 milyar dolar sattı

BIST 100 endeksi ise hafta boyunca etkili olan satıcılı seyirle yüzde 5.76 değer kaybederek 88.533 puanla Nisan 2017'den bu yana en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.

Dolar/TL'nin 6 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüş eğilimini sürdürebileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek, 92.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.