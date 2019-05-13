Pakistan IMF'yle anlaştı

IMF ile 29 Nisan'dan beri yapılan görüşmelerin sonuca ulaştığını kaydeden Şaik, teknik konulara ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından paketin IMF tarafından onaylanmasını bekleyeceklerini ifade etti.
‘6 MİLYAR DOLARLIK DESTEK ALACAK’
Şaik, Pakistan'ın 3 yıllık periyotta 6 milyar dolarlık destek alacağını aktardı.
IMF ile yapılan görüşmelerde 700 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 30 milyar lira) tutarındaki vergi muafiyetinden de geri adım atılması konusunda mutabakata varıldı.
Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulu’nun özelleştirilmesi de IMF ile yapılan anlaşma kapsamında gündeme alınacak ve devletin kurum üzerindeki etkisi en aza indirilecek.
Cari açığı 8 milyar dolara düşürmeyi taahhüt eden Pakistan hükümeti harcamalarını da azaltacak.
Pakistan ile IMF görüşmeleri Ağustos 2018'de Şaik'ten önceki Bakan Asad Ömer döneminde başlamıştı. Görüşmeler sürerken Ömer'le Pakistan Merkez Bankasının Başkanı da değişmiş ve göreve eski bir IMF çalışanı olan Dr. Reza Bagir getirilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)