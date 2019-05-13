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12:19 13 Mayıs 2019
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    Pakistan IMF'yle anlaştı

    © AA /
    Ekonomi
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    Pakistan Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

    Pakistan
    © Flickr/ bm1632
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    Devlet televizyonu PTV'ye konuşan Şaik, anlaşmanın 3 yıllık bir dönemi kapsayacağını söyledi.

    IMF ile 29 Nisan'dan beri yapılan görüşmelerin sonuca ulaştığını kaydeden Şaik, teknik konulara ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından paketin IMF tarafından onaylanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

    ‘6 MİLYAR DOLARLIK DESTEK ALACAK’

    Şaik, Pakistan'ın 3 yıllık periyotta 6 milyar dolarlık destek alacağını aktardı.

    IMF ile yapılan görüşmelerde 700 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 30 milyar lira) tutarındaki vergi muafiyetinden de geri adım atılması konusunda mutabakata varıldı.

    Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif
    © AFP 2019 / FAROOQ NAEEM
    Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluktan hüküm giydi
    İki taraf ilk olarak gelecek mali yılda oluşması beklenen 11 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması üzerinde çalışacak. Pakistan gelecek yıl elektrik ve gaz faturalarına da zam yapacak.

    Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulu’nun özelleştirilmesi de IMF ile yapılan anlaşma kapsamında gündeme alınacak ve devletin kurum üzerindeki etkisi en aza indirilecek.

    Cari açığı 8 milyar dolara düşürmeyi taahhüt eden Pakistan hükümeti harcamalarını da azaltacak.

    Pakistan ile IMF görüşmeleri Ağustos 2018'de Şaik'ten önceki Bakan Asad Ömer döneminde başlamıştı. Görüşmeler sürerken Ömer'le Pakistan Merkez Bankasının Başkanı da değişmiş ve göreve eski bir IMF çalışanı olan Dr. Reza Bagir getirilmişti. 

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    Etiketler:
    Reza Bagir, Asad Ömer, Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulu, Dolar, PTV, Uluslararası Para Fonu (IMF), Abdul Hafız Şaik, Pakistan
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