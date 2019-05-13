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13:55 13 Mayıs 2019
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    Elektrik direkleri

    Reuters: Türkiye enerji sektörünün 13 milyar dolarlık ödenemeyen borçlarını kurtarmaları için bankalara baskı yapıyor

    © REUTERS / Mike Hutchings
    Ekonomi
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    Reuters haber ajansı Türkiye'nin enerji sektörünün 13 milyar doları bulan ödenemeyen borçlarını kurtarmayı planladığını yazdı.

    Ajansa göre enerji şirketlerinin kâra geçmesi için tek yolun elektrik zammı olduğunu düşünen bankalar hükümeti buna ikna etmeye çalışıyor.

    Cem Uzan
    © AFP 2019 /
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    Türkiye'de elektrik üretim kapasitesi 2007-17 arası iki katına çıkarken, bu kapasite artışı 70 milyar dolarlık dış borçlanmayla sağlanmış, TL'nin 2017'den itibaren yüzde 40 değer kaybetmesiyle enerji şirketleri TL gelirleriyle döviz borçlarını ödemede büyük zorluklar yaşar hale gelmişti.

    BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre ajansa konuşan 10'dan fazla bankacı, yatırımcı, danışman ve şirket yöneticisine göre Ankara, bankaların bu borçları bilançolarından silip fon olarak tanımlayıp birkaç yıl içinde yabancı yatırımcılara satabilmeleri için bankalarla birlikte bir yasal düzenleme üzerine çalışıyor.

    Goldman Sachs
    © REUTERS / David Gray/File Photo
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    Reuters'a göre enerji sektörünün ne kadar hızlı ve başarılı bir şekilde kurtarılacağı, Ortadoğu'nun en büyük pazarı olan Türkiye'nin para biriminin değeri ve ekonomisinin büyüyüp büyümeyeceğinde belirleyici olabilir.

    Kurtarma planına dair toplantılara katılan bir bankacı "Yalnızca bazı bankalar bu süreçte ilerleyecek, diğer bankalar ciddi olumsuzluklar görüyorlar ve bu yüzden buna dahil olmak istemiyorlar" diyor.

    Bu borç portföylerini ucuza almak isteyen Cerberus Capital Management ve KKR gibi şirketler, İstanbul'a temsilci göndererek temaslarda bulunuyor.

    Perşembe günü İstanbul'da Deutsche Bank, Goldman Sachs, Cerberus ve Bain gibi kurumlardan temsilcilerle yapılan toplantıya katılan üç kişi, bankaların ödenemeyen enerji borçlarını satmakta acelesi olmadığını söylüyor.

    'HÜKÜMET ELEKTRİK ZAMMINI KABUL EDECEK'

    Merkez Bankası
    © AA /
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    Ajansa konuşan iki kaynak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hazine yöneticilerinin Nisan ayında planlarını bankalara sunduklarını, bu plana göre hükümetin bankaların istediği oranda olmasa da elektrik zammını kabul edeceğini, gaz ve kömür santrallerinin de bir havuz fonunda birleştirilerek ekonomi toparlayınca satılacağını aktardı.

    Kaynaklara göre bunun yerel seçim sonrasında yapılması planlanıyordu. Fakat İstanbul'da seçimin 23 Haziran'da tekrarlanacak olması nedeniyle hükümet o tarihten önce bir elektrik zammına sıcak bakmıyor.

    Türkiye'nin bankacılık sektörü, 400 milyar dolarlık kredilerinden 16 milyar dolarını yapılandırdı. Bazı uzmanlara göre ödenemeyen kredilerin oranı iki kat yükselerek yıl sonuna kadar yüzde 8'e çıkabilir.

    Reuters'a konuşan üç kaynağa göre hükümet, silinen borçların vergiden düşülebilmesini sağlayacak bir değişiklik düşünüyor. Kaynaklardan ikisi, yeniden sermayelendirme hamlesinin de vergiden düşülmesi için çalışıldığını söylüyor.

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    Etiketler:
    elektrik, Enerji, Berat Albayrak, Bain, Goldman Sachs, Deutsche Bank, İstanbul, KKR, Cerberus Capital Management, Banka, Türkiye, TL, ekonomi, BBC Türkçe, Reuters
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