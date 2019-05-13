Moody’s’ten Türkiye değerlendirmesi: Ekonomik koşullar yıl boyunca zorlu olabilir

Moody’s gelişmekte olan piyasa ekonomilerine ilişkin bugün yayınladığı raporunda Güney Afrika ve Türkiye’deki zayıf veya kötüleşen makroekonomik ortamların tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceğini ifade etti.

Raporda ayrıca "Türkiye tüketici sektöründeki koşullar, süregelen makroekonomik zayıflık, döviz kurundaki oynaklık, yüksek enflasyon ve politika belirsizliğinin etkisiyle 2019 boyunca ve 2020 yılı başlarında zorlu olmaya devam edebilir" denildi.

Raporda ayrıca, Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin şirket ve altyapı sektörü için zorlu işletme temelleri ortaya koyarak yüksek faiz oranları ve krediye erişimdeki zorlukları yansıttığı belirtildi.