Morgan Stanley, Türkiye’nin 2019 büyüme görünümünü düşürdü

© REUTERS / Dado Ruvic Morgan Stanley: Dolar bu yıl 'büyüme' endişeleriyle yüzde 6 düşer

Morgan Stanley analistleri, rapora göre Türkiye GSYİH’sinin 2019 yılında yüzde 1.8 küçülmesini bekliyor. Morgan Stanley’nin önceki tahmini yüzde 0.7 küçülme olacağı yönündeydi.

Kurumun Türkiye için 2020 yılına ilişkin tahmini ise yüzde 1.9 büyüme olacağı yönünde.Morgan Stanley, Merkez Bankası’ndan yılın ikinci yarısında olmak üzere faiz indirimi beklentisini 200 baz puan azaltarak 300 baz puana indirdi.

Kurumun raporunda TL’deki zayıflığın altı çizilerek “Beklenenden kötü iç talep koşullarına rağmen 2019 sonu TÜFE tahminimizi 1.2 yüzde puanı artırarak yıllık yüzde 15.4’e revize ediyoruz.” ifadesi yer aldı.

Mogan Stanley stratejistleri 2019 sonu Dolar/TL kuru tahminini yukarı revize ederek 6.75 seviyesine çekti.