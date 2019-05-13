Gazprom, Mavi Akım'ı bakıma alıyor

Rus basınına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gazprom’un Mavi Akım üzerinde 14-18 Mayıs tarihleri arasında bakım-onarım çalışmaları gerçekleştireceğini söyledi.
Geçen yıl da 15-23 Mayıs tarihlerinde Mavi Akım’a bakım yapmıştı.
Rus gaz devi Gazprom’un, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakledilen Mavi Akım boru hattını 14-18 Mayıs tarihlerinde bakıma alınacağı belirtildi.
Rus basınına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gazprom’un Mavi Akım üzerinde 14-18 Mayıs tarihleri arasında bakım-onarım çalışmaları gerçekleştireceğini söyledi.
Geçen yıl da 15-23 Mayıs tarihlerinde Mavi Akım’a bakım yapmıştı.
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