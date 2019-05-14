Sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2.2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 115 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl martta 120.7 seviyesinde bulunuyordu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı. Endeks, ara malında yüzde 2.7, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.4 ve sermaye malında yüzde 3.4 yükselirken, enerjide yüzde 0.6 geriledi.
EN FAZLA ARTIŞ ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4.2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti, en fazla düşüş 1.8 ile yüksek teknoloji sektöründe görüldü.
Bu yılın birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1.7 arttı.
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