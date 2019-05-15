Kambiyo satışlarına binde 1 vergi

Bankaların kendi aralarında ve hazineye yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yüzde 0 olarak belirlenirken, diğer işlemlerde BSMV binde 1 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1 vergi alınacak.

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Bunun yanı sıra döviz kredisinin ödenmesi için, krediyi veren banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında da BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) sıfır olarak belirlendi.

Habertürk'ün aktardığına göre, Bakanlar Kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasını9n (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

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2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,"

MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

BSMV NEDİR?

BSMV'nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi’dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.

Merkez Bankası talimatları doğrultusunda Kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.