Bütçe verileri açıklandı: 4 aylık açık 54.5 milyar lira

Bütçede nisan ayında 18.3 milyar lira açık oluşurken, ilk 4 aylık bütçe açığı 54.5 milyar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesinde, nisan ayında 18.3 milyar lira, ocak-nisan döneminde 54.5 milyar lira açık kaydedildi.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 azalarak 57.7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12.8 artarak 76 milyar lira oldu.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, nisan ayı verileri şöyle: