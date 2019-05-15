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17:57 16 Mayıs 2019
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    Bütçe verileri açıklandı: 4 aylık açık 54.5 milyar lira

    © AA /
    Ekonomi
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    Bütçede nisan ayında 18.3 milyar lira açık oluşurken, ilk 4 aylık bütçe açığı 54.5 milyar oldu.

    Merkez Bankası
    © AA /
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

    Merkezi yönetim bütçesinde, nisan ayında 18.3 milyar lira, ocak-nisan döneminde 54.5 milyar lira açık kaydedildi.

    Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 azalarak 57.7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12.8 artarak 76 milyar lira oldu.

    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, nisan ayı verileri şöyle:

    • 2018 yılı Nisan ayında 2.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Nisan ayında 18.3 milyar TL açık vermiştir.
    • 2018 yılı Nisan ayında 356 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Nisan ayında 13.2 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.
    • 2019 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına  göre yüzde 10.7 oranında azalarak 57.7 milyar TL olmuştur. Bütçe  giderleri ise yüzde 12.8 oranında artarak 76 milyar TL olarak  gerçekleşmiştir.
    • 2019 yılı Nisan ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 8.3 oranında artarak 48.8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz  hariç bütçe giderleri ise yüzde 10.3 oranında artarak 70.9 milyar TL olmuştur.
    • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 23.2 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54.5 milyar TL açık vermiştir.
    • 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde 2.2 milyar TL faiz dışı fazla  verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 16 milyar TL faiz dışı  açık verilmiştir.
    • 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.9 oranında artarak 276 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 29.5 oranında artarak 330.4  milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
    • 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 6.4 oranında artarak 203 milyar TL olarak  gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 27 oranında  artarak 292 milyar TL olmuştur.

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    Etiketler:
    Gelir, Vergi, Türk Lirası, Bütçe açığı, Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı
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