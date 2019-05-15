Gazprom yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gaz sevkiyatlarını yüzde 43 düşürdü

Rus doğalgaz devi Gazprom’un yayınladığı raporda, Türkiye’nin bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde gaz tedarikini bir önceki yıla göre yüzde 43 kısarak, 4.522 milyar metreküpe düşürdüğü belirtildi.

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yılın 1. çeyreği ile ilgili hazırladığı raporda, Türkiye’nin bu dönemde gaz tedarikini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 kısarak, 4.522 milyar metreküpe düşürdüğü ifade edildi.

Söz konusu rakamın son 10 yılın tedarik edilen en düşük gaz miktarı olduğu belirtiliyor.

Rapora göre Gazprom, geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye’ye 7.917 milyar metreküp gaz tedarik etmişti.

Türkiye’nin geçtiği kriz dönemi nedeniyle ekonomideki alım gücü düşüyor. Diğer yandan enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin avantajlarından faydalanan Ankara, Azerbaycan’dan gaz alımlarını artırıyor. Türkiye’nin dünya pazarından sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarında da artış görülüyor.

PUTİN: ÇÖZÜM BULUNACAK, ÇÜNKÜ TÜRKİYE PAZARINA ÖNEM VERİYORUZ

© AFP 2019 / ERIC PIERMONT Gazprom: Türk Akımı, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen nisanın başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında Ankara’nın Rus gazı için belli bir fiyat üzerinde durduğunu, Gazprom’unsa piyasadaki fiyatlardan yola çıkarak ‘farklı çözümler önerdiğini’ açıklamıştı.

Gaz fiyatlarının Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un iradesiyle oluşmadığına dikkat çeken Putin, "Fiyatlar piyasa koşullarına göre oluşuyor. Piyasadaki fiyat, Gazprom tarafından tayin edilmiyor. Burada sorunlar var, Türk dostlarımız ticari gerekçelerle bir takım formatlar üzerinde duruyor, Gazprom farklı çözümler sunuyor. Fakat her şeye rağmen çözümler bulunacak. Onları arayıp bulacağız, çünkü Türkiye pazarına değer veriyoruz" demişti.