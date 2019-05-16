Dolar/TL güne artışla başladı

Dolar/TL güne yükselişle 6.03 civarında başladı. Dün en düşük 6.74, en yüksek 6.82'yi gören euro/TL bu sabah 6.77'de seyrediyor, sepet kur yüzde 0.7 artışla

6.40'ta.

© AP Photo / Burhan Özbilici Reuters: Türk bankaları TL'yi desteklemek için 4.5 milyar dolar sattı

BIST 100 Endeksi dün yüzde 0.7 düşüşle, bankacılık endeksi yüzde 0.28 düşüşle kapandı. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 artışla yüzde 19.55'e yükseldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Rabobank Stratejisti Piort Matys kurda önümüzdeki aylarda bir noktada 6.50–6.60'ları görülebileceğini söyledi.

Matys seçim belirsizliğinin devam etmesi, somut reform programı olmaması, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları gibi faktörlerin kurun artışında etkili olduğunu ifade etti.