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16:33 16 Mayıs 2019
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    İstanbul, inşaat, konut

    Konutta artış kısa sürdü, satışlar nisanda yüzde 18.1 azaldı

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Konut satışları nisan ayında 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 18.1 düşüş gösterdi. Yabancılara konut satışı ise nisan ayında yüzde 82.1 artarak 3.720 adede çıktı.

    TÜİK verilerine göre konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu. 

    konut, İstanbul
    © AA /
    Yabancı vatandaşlar en çok İstanbul’dan konut aldı
    Ocak'ta 72 bin 937 ve Şubat'ta 78 bin 450 seviyesinde gerçekleşen satışlar mart ayında 105 bin 46 adete yükselmişti.

    Söz konusu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 61.3 oranında düşüş göstererek 10 bin 793 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.8 seviyesinde gerçekleşti.

    İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 azaldı ve 33 bin 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39.6 oldu. İkinci el satışlar ise yüzde 8.3 azalış göstererek 50 bin 960 adet oldu.

    YABANCIYA KONUT SATIŞI ARTTI

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82.1 artarak 3 bin 720'ye ulaştı.

    Nisan ayında yabancılar sırasıyla en çok İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova'dan konut aldı. Söz konusu ayda sırasıyla en çok Irak, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt ve Rusya vatandaşları Türkiye'den konut edindi.

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    Etiketler:
    Kuveyt, İran, Suudi Arabistan, Rusya, Türkiye, Konut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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