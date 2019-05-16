Yurt dışından online alışveriş yapanlar artık ne kadar vergi ödeyecek?

Çin başta olmak üzere yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan online alışverişlerde 22 euro’nun altındaki ürünlerdeki vergi muafiyeti kaldırıldı. Gözler, tüketicilerin ödeyeceği toplam tutara çevrildi.

Türkiye’ye uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euro'yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından gözler, yurt dışından online alışveriş yapan tüketicilerin ödeyeceği toplam tutara çevrildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre artık, Türkiye’ye posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18 veya yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Gümrük vergisi oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş edilen ürünlere yüzde 18, Çin başta olmak üzere diğer ülkelerden sipariş edilen ürünlerde ise yüzde 20 olacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ve özellikle Amazon, Alibaba ve Aliexpress gibi uluslararası e-ticaret platformlarından 22 euro’yu geçmeyen tutarlarda ürün sipariş edenleri yakından ilgilendiren bu karar, 30 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

5, 10, 20, 22 EURO’LUK ÜRÜNLERİN TOPLAM MASRAFI

Peki 30 Mayıs’tan sonra yurt dışından 22 euro’luk bir ürün satın alan tüketiciler, ne kadarlık bir toplam masrafla karşı karşıya kalacak?

Artık Çin’den 22 Euro değerinde (yaklaşık 150 TL) bir ürün sipariş edenler, bu tutar üzerinden yüzde 20’lik bir gümrük vergisi ödeyecek.

30 TL’ye karşılık gelen bu tutara ek olarak, söz konusu ürün ülkeye girdikten sonra ithalden alınan KDV’ye tabi olacak. Bu KDV oranı da ürünün GTİP koduna göre değişiyor. Genellikle yüzde 18.

Oluşacak tablo şöyle: