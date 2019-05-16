Kayıt
16:32 16 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ruhsar Pekcan - Ticaret Bakanı

    Pekcan: Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye hazırız

    © AA / Eren Bozkurt
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk firmalarımızın özellikle Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye, yardımcı olmaya hazırız” dedi.

    Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gösterdiği hedef doğrultusunda Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, ticaret hedefinin 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti.

    © AA /
    Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı: İslami ekonomi, küresel ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır
    Türkiye ile Rusya arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Pekcan, şunları söyledi:

    “2012 yılında 920 milyon dolar olan Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018’de 314 milyon dolar olmuş, bunun da en kısa zamanda 1 milyar doların üstüne taşınmasıyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. (Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov) Kendileri her zaman Türk firmalarına destek olmuştur. Bu iş forumunun yeni iş imkanlarına, iş birliklerine ve yeni yatırım olanaklarına kapı aralayacağına inanıyorum. Tataristan vizyoner politikaları sayesinde son yıllarda cazibe merkezi olmuştur. Ayrıca 2018 yılı dünya futbol turnuvasının gerçekleştirilmesiyle bütün dünyanın gözü tekrar Tataristan’a yönlenmiş bulunmaktadır. Türk firmalarımızın özellikle Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye, yardımcı olmaya hazırız.”

    © AP Photo / Thibault Camus
    Tataristan Müftüsü: Rusyalı Müslümanlar, Notre Dame’daki yangınla ilgili duyguları paylaşıyor
    Pekcan, Tataristan firmalarının özellikle petrokimya alanında tecrübeli olduğunu anımsatarak, “Bizim Türkiye olarak petrokimya alanındaki yatırımlara çok ihtiyacımız var. Buyursunlar, gelsinler, proje bazlı desteklerimiz var. Burada kendilerini yatırımcı olarak görmek istiyoruz, onları desteklemeye hazırız” diye konuştu.

    Türkiye ile Tataristan arasındaki kültürel, tarihi ve kardeşlik bağlarına bu ticaret hacminin az geldiğini aktaran Bakan Pekcan, Tatneft, Kamaz ve Kazan’daki helikopter fabrikası gibi küresel ölçekli yatırımları da Türkiye’de görmek istediklerini söyledi.

    ‘TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARINI TATARİSTAN’DAKİ PROJELERDE DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ’

    Pekcan, Türkiye’nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada geldiğini belirterek, Tataristan’da da 1,7 milyar dolarlık müteahhitlik firmalarının yatırımlarının mevcut olduğunu, şu anda da ciddi firmaların teklif verip çalışmalarını sürdürdüğünü, firmaların kalite, hızlı teslimat ve rekabetçi fiyatlarıyla yer edindiğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.
    © AA / Yasin Bülbül
    Erdoğan, Tataristan Devlet Başkanı’nın 'Tataristan Cumhuriyeti Günü'nü kutladı
    Türk müteahhitlik firmalarını Tataristan’daki projelerde daha fazla görmek istediklerini ifade eden Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Rusya Federasyonu’nda yaklaşık 20 milyon Müslüman nüfus var. Bu nüfusun helal gıda ihtiyaçları için bir sisteme gereksinimleri var. Biz Türkiye olarak son yıllarda bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Özellikle Helal Akreditasyon Kurumu ve standardizasyon sistemimize entegre olarak Tataristan ile karşılıklı olarak yatırım yapabiliriz. Biz bu konuda da destek vermeye her zaman hazırız. İş dünyasından değişik sektörlerle ilgili karşılıklı yatırım ve iş birliği talepleri gelmesi halinde bakanlık olarak her zaman yanınızdayız.”

    Pekcan, küresel piyasalarda ekonomide kırılgan bir döneme geçildiğini anlatarak, “Bölgemizdeki kargaşa ve krizlere rağmen Türkiye 2018 yılında ihracatta rekor kırdı. Bu rakama ulaşmamızdaki sizlerin payları için de teşekkür ediyorum. İhracattaki başarılarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Devletimizin çok güzel ihracat destekleri var” dedi.

    Bakan Pekcan, kolaydestek.gov.tr’den bilgi alınarak, Türkiye’nin sunduğu desteklerden faydalanılmasını tavsiye etti.

    İlgili konular:

    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye’de
    Tataristan güzelini seçti
    Kazan Arena’ya Tataristan spor müzesi teklifi
    Etiketler:
    Tatneft, Rüstem Minnihanov, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Türkiye, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Tataristan, Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi, Ruhsar Pekcan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
    Karikatür
    ‘ABD, Türkiye’ye S-400 alımını ertelemeyi teklif etti’
    İnfografik
    İdlib’deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet