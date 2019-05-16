‘Denizbank’ın satışı için izinler henüz alınmadı, fakat anlaşma süreleri ertelenmiyor’

Denizbank’ın satışı ile ilgili anlaşma sürelerinin ertelenmesinin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gref, “Şimdilik hayır, fakat henüz izinler alınmadı, izinleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sberbank, geçtiğimiz nisan ayının başında iştiraki Denizbank’ın satışı için Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Emirates NBD Bank ile daha önce yaptığı anlaşmayı yenilemişti. Yeni anlaşmaya göre, Denizbank’ın yüzde 99.85’lik hissesinin Emirates NBD Bank’a 15.48 milyar Türk Lirası’na (bugünkü kurla 2.78 milyar dolar) satışına karar verildi. Satış sürecinin bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Önceki satış işleminin süreleri, alıcının BAE’deki düzenleme kuruluşundan onayları zamanında alamadığı için ertelenmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)