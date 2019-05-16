‘Denizbank’ın satışı için izinler henüz alınmadı, fakat anlaşma süreleri ertelenmiyor’

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank CEO'su German Gref, Denizbank’ın bu yılın ikinci çeyreğindeki satışı için yapılan anlaşma sürelerinin hâlâ geçerli olduğunu, ancak satış sürecinin tamamlanması için gerekli izinlerin henüz alınmadığını belirtti.

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Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gref, Emirates NBD Bank’a satılması için anlaşmaya varılan Denizbank’ın bu yılın ikinci çeyreğindeki satışı için yapılan anlaşma sürelerinin hâlâ geçerli olduğunu, fakat satış sürecinin tamamlanması için gerekli izinlerin henüz alınmadığını kaydetti.

Denizbank’ın satışı ile ilgili anlaşma sürelerinin ertelenmesinin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gref, “Şimdilik hayır, fakat henüz izinler alınmadı, izinleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sberbank, geçtiğimiz nisan ayının başında iştiraki Denizbank’ın satışı için Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Emirates NBD Bank ile daha önce yaptığı anlaşmayı yenilemişti. Yeni anlaşmaya göre, Denizbank’ın yüzde 99.85’lik hissesinin Emirates NBD Bank’a 15.48 milyar Türk Lirası’na (bugünkü kurla 2.78 milyar dolar) satışına karar verildi. Satış sürecinin bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Önceki satış işleminin süreleri, alıcının BAE’deki düzenleme kuruluşundan onayları zamanında alamadığı için ertelenmişti.