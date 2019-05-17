ABD, Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkardı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak artık yardıma ihtiyaç duymadığının tespit edildiği belirtilerek, ülkenin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarıldığı duyuruldu.

1974'te yürürlüğe giren GTS programı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlıyordu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın son düzenlemesini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Trump, açıklamada Türkiye'nin söz konusu programdan çıkarıldığını belirtti.

Ayrıca Trump, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yeniden yüzde 25'e indirildiğini ifade etti. Daha önce Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin neden yüzde 50'ye çıkarıldığını anlatan Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü ifade etti.

Aynı şekilde toplam çelik ithalatında da yüzde 12'lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirildiğini bildirdi.

DEVELOPING: US terminates Turkey's preferential trade treatment under a programme that allowed some exports to enter the US duty free – Reuters, citing White House statement — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 17, 2019

ABD Başkanı Trump, mart ayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Türkiye, güçlü ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir."

ABD Başkanı'ndan önce Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yine mart ayında yönetimin GTS'den yararlanan ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkarma niyetinde olduğunu söylemişti.