Dolar/TL güne artışla başladı

Dün 5.99-6.04 bandında dalgalanan dolar/TL yeni günde de yükselişte.

Seçim belirsizliği, S-400 konusunun ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi gibi faktörler kur üzerinde baskı yapmaya devam ediyor.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar 6.25'e dayandı

Dün 5.99-6.04 bandında dalgalanan Dolar/TL son işlem gününe artışla 6.08 seviyelerinde başladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre bugün çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında geriliyor. Dün 6.71-6.78 bandında dalgalanan euro bu sabah 6.80'e yükseldi. Sepet kur yüzde 0.3 artarak 6.44'te işlem görüyor.

Dün BIST 100 endeksi yüzde 0.20 düşüşle günü tamamlarken bankacılık endeksi yüzde 0.07 geriledi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 19.55 olurken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 0.46 artışla yüzde 25.99'a yükseldi.