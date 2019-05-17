Erdoğan 'Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz' demişti: TOBB'dan yerli otomobil sunumu

Ankara Atakule'de 28 Mart'ta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Otomobili' projesinin yavaş ilerlemesinden şikayet etmişti.
Eleştirilerin ardından projenin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,Twitter hesabından projeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf yayınlayan Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a Türkiye'nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’a Türkiye’nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız. pic.twitter.com/dZNTLDfjK5— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) 16 мая 2019 г.
Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
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