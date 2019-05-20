Suudi Arabistan: Küresel pazardaki ham petrol miktarı, talebi karşılayacak düzeyde

Suudi Arabistan, küresel pazardaki ham petrol miktarının talebi karşılayacak düzeyde olduğunu ve ham petrol stoklarının artış gösterdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ülkenin batısındaki Cidde kentinde düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Üretimi Denetleme Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda konuştu.

© AP Photo / Suudi Arabistan'da saldırıya uğrayan petrol istasyonları faaliyete geçti

Ülkedeki petrol tesislerine yönelik son saldırıların petrol sevkiyatını tehdit ettiğini ancak Suudi Arabistan'ın üretimini etkilemediğini belirten Falih, Suudi Arabistan'ın ortaklarına saldırıları kınama çağrısı yaptı.

Falih, küresel pazardaki ham petrol miktarının talebi karşılamaya yettiğini hatta petrol stoklarının artış gösterdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmiş ve geçen pazar 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.

KÖRFEZ'DE NELER OLUYOR?

ABD, geçen haftalarda 'İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir' amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Suudi Arabistan'da petrol pompalama istasyonlarına patlayıcı bağlı dronelarla saldırı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.