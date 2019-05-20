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10:45 20 Mayıs 2019
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    Okul, üniversite, öğrenci

    İŞKUR'dan üniversiteliler için özel program: Günlük 67 TL ücret alacaklar

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ilk defa bu yaz tatilinde üniversiteli gençlere yönelik özel bir program uygulamaya koyacak. Üniversiteli gençler yaz tatilinde sosyal çalışma programlarına katılarak hem deneyim elde edecekler, hem de programa katıldıkları her gün için günlük 67 lira ücret alacaklar.

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),geçen yıl kasım ayında yayımladığı bir yönetmelikle üniversiteli gençlere yönelik yeni bir program başlatma kararı aldı. Üniversiteli gençler toplum yararına program (TYP) kapsamına alındı. TYP'ler genellikle, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde uygulanıyor. Program, işsizlerin iş disiplinini korumayı amaçlıyor. Bu nedenle, her ne kadar yönetmelikte TYP kapsamına alınmış olsalar da gençlere yönelik programın adı "Sosyal çalışma programı" (SÇP) olarak adlandırıldı.

    Tabanca
    CC0
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    Sosyal çalışma programının ilk uygulamasına bu yaz başlanacak. Üniversite öğrencileri, program kapsamında kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilecekler. Gençler bu programlarla hem çalışıp hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirebilecekler.

    STAJ YAPANLAR KATILAMAYACAK

    Sosyal çalışma programlarına 18 yaşını tamamlamış bütün lisans, ön lisans öğrencileri katılabilecek. Ancak açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamayacak. Ayrıca, dersleri devam eden, zorunlu staj yapmakta olan veya başka bir işte çalışan öğrenciler de programlardan faydalanamayacak.

    3 AY SÜREYLE UYGULANACAK

    Sadece yaz tatillerinde gerçekleştirilecek sosyal çalışma programları, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecek.

    Öğrenciler, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlara katılabilecekler. Gençlerin katılabileceği programlar İŞKUR tarafından duyurulacak.

    Programa katılan öğrencilerin yaz tatilinde kendilerine de zaman ayırmalarını sağlamak amacıyla, programlar haftada 3 günle sınırlı olacak. Günlük çalışma süresi de 7.5 saat olacak.

    Bir öğrenci programlardan bir yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrenciliği süresince de en fazla 90 gün yararlanabilecek. Öğrenciler beş gün ücretsiz izin yapabilecekler.

    GÜNLÜK 67 LİRA ÜCRET ALACAKLAR

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    © AA / Sinan Balcıkoca
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    Üniversiteli gençler, programa katılmakla önemli bir deneyim elde ettikleri gibi, cep harçlığı da kazanacaklar. Program kapsamında öğrencilere, net asgari ücret üzerinden günlük ödeme yapılacak. Günlük ödeme tutarı bu yıl için 67.36 lira olacak. Haftada üç günden ayda 12 gün programa katılan öğrenciye aylık 808 lira ücret verilecek. Yaz boyunca 42 gün programa katılan bir öğrenci toplam 2 bin 829 lira ücret alacak.

    SİGORTALARI EMEKLİLİĞE SAYILACAK

    Gençler, programa katıldıkları günlerde sigortalı gösterilecek. Bu sigorta staj sigortasından farklı olarak, malullük, yaşlılık, ölüm aylığı bağlanmasına olanak sağlayan uzun vadeli sigorta olacak. Sigorta süreleri, programa katılan öğrencilerin emekliliklerine sayılacak.

    Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları burs veya kredilerinde program süresince bir kesinti yapılmayacak.

    Programlara başvurular İŞKUR'un internet sayfası üzerinden toplanacak. Öğrenciler, il sınırı olmaksızın 3 programa kadar başvuru yapabilecek. Öğrencilerin, yayımlanacak listede eğitimlerine uygun işleri seçmeleri gerekiyor. Katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın kura ile belirlenecek. Bu nedenle sadece katılım sağlanabilecek programlara başvuru yapılması gerekiyor.

    GENÇLERE YÖNELİK BAŞKA PROGRAMLAR DA VAR

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    © AA / Sinan Balcıkoca
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    İŞKUR, üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik başka programlar da uyguluyor. Bunlar da şöyle:

    Mesleki eğitim kursları: Devam etmesine engeli bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler mesleki eğitim kurslarından yararlanabiliyor. Kurslar günde 5-8 saat, haftada 30-40 saat arasında değişiyor. Kursa katılanların zaruri giderlerini karşılamak için 30-50 TL arasında ödeme yapılıyor. Kurslara devam zorunluluğu bulunuyor. Kabul edilebilir mazereti olanlara, eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak izin verilebiliyor. Ancak bu izin süreleri toplamının, 5 günlük raporlu günler dışında, hiçbir şekilde kurs süresinin 1/10'unu aşmaması gerekiyor. Aksi takdirde kursla ilişikleri kesiliyor.

    İşbaşı eğitim kursları: 18-29 yaş arasındaki gençlere yönelik işbaşı eğitim kurslarına, programa devam etmelerine engeli bulunmayan öğrenciler katılabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin mesleklerini öğrenmek isteyen gençler için 9 aya kadar kurs programı düzenleniyor. Kursa katılan öğrencilere günlük 58.27 TL harçlık veriliyor.

    İş ve meslek danışmanlığı: Üniversite son sınıf öğrencilerine, iş arama, iş bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimi veriliyor. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri tüm İŞKUR İl/Hizmet Merkezlerinden alınabiliyor.

    Etiketler:
    para, ücret, program, İŞKUR, üniversite
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