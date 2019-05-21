Dolar/TL güne sınırlı artışla başladı

Dolar/TL kuru bu sabah yüzde 0.1 artışla 6.04'te işlem görüyor. Dün 6.70-6.78 bandında dalgalanan euro bu sabah 6.73'te, sepet kur ise 6.38'de.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 1.46 düşüşle yüzde 25.72 düzeyine gerilerken BIST 100 Endeksi günü yüzde 0.03 düşüşle 86 bin 771 puanda kapattı.

Yılbaşından bu yana Türk Lirası dolar karşısında yaklaşık yüzde 12 civarında değer kaybetti. Lira, böylece Arjantin pesosundan sonra dolara karşı en fazla değer kaybeden 2. para birimi oldu.

BDDK, döviz alım ve satım işlemlerine yeni bir kural getirdi. Buna göre 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin TL karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.