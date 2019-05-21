Merkez Bankası swap faizini yüzde 24'e indirdi, repo ihalelerine yeniden başladı

Swap piyasasında TL faizi yüzde 25,50'den yüzde 24'e düşürüldü. Karara ilk tepki olarak dolar/TL, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi. Bu arada MB, 10 Mayıs'ta ara verdiği haftalık repo ihalelerini yeniden başlattı.