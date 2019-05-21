Merkez Bankası swap faizini yüzde 24'e indirdi, repo ihalelerine yeniden başladı

Merkez Bankası, swap piyasasında TL faizini yüzde 25.50'den yüzde 24.00'e indirdi. 6.04 seviyesinde işlem gören dolar/TL, kararın ardından 6.0923 seviyesine kadar çıktı.
Swap konusu 31 Mart yerel seçimleri öncesi kamuoyunu meşgul etmişti ve yabancıların TL satmasını önlemek için TCMB, swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti.
Banka, bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını 28 Mart'ta yüzde 20'den yüzde 30'a, 4 Nisan'da da yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı. Londra swap piyasasında faizler yüzde 1400'ü aşmıştı.
10 MAYIS'TAN SONRA İLK KEZ HAFTALIK REPO İHALESİ AÇILDI
Öte yandan Merkez Bankası, 10 Mayıs'tan sonra ilk kez haftalık repo ihalesi açtı.
TCMB yüzde 24 faizle 17 milyar TL'lik haftalık repo ihalesi açtı.
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