Kayıt
14:39 21 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul / Türkiye ekonomisi

    OECD: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 2.6 küçülecek

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 23

    Türkiye'nin 2019 yılı GSYİH beklentisini eksi 1.8'den eksi yüzde 2.6'ya düşüren OECD, "Merkez Bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden inşaa etmeyi amaçlamalı" uyarısında bulundu.

    OECD bugün yayınladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda, Türk ekonomisinde Ağustos 2018'de yaşanan ağır finansal şokun etkisi ile 2018'in ikinci yarısında bir resesyonun tetiklendiğini ancak güçlü bütçesel ve yarı bütçesel tedbirler ile daralmanın 2019 başlarında ılımlılaştırıldığını belirtti.

    İstanbul - Levent - ticaret
    © REUTERS / Murad Sezer
    OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 küçülecek
    Yatırımcı belirsizliğinin, son yerel seçimler sonrasında yüksek olmaya devam ettiğini kaydeden OECD, "İşletme ve hanehalkı güveni artan belirsizlikten etkilendi. Ancak uluslararası veya yurt içi güveni etkileyecek herhangi bir şok yaşanmaz ise 2019'un ikinci yarısında ölçülü bir toparlanma öngörülüyor. Bununla birlikte 2019 ve 2020'de GSYH seviyesi 2018 seviyesinin altında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre OECD, büyümede öngörülen toparlanmanın etrafından önemli risklerin devam ettiğini vurguladı.

    'MERKEZ BANKASI REZERV POZİSYONUNU YENİDEN İNŞA ETMEYİ AMAÇLAMALI'

    Hanehalkı ve işletmeler ile yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların güvenlerini geri kazanmak için ekonomi politikalarının kalitesi ve öngörülebilirliğinin, piyasa kurumlarının güvenilirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan OECD, "Merkez Bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden inşaa etmeyi amaçlamalı" dedi.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Merkez Bankası rezervleri 93.72 milyar dolara geriledi
    Mali politikanın çok daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini aktaran OECD, konjonktür karşıtı tedbirlerin, şeffaf ve öngörülebilir bir yolla uygulanmaları halinde daha etkili olacaklarını savundu.

    OECD raporunda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 daralacağını ve 2020 yılında yüzde 1.6 büyüyeceğini öngördü. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 1.8 daralma, gelecek yıl için yüzde 3.2 büyüme tahmininde bulunulmuştu.

    Tüketici fiyatları ortalama bu yıl için yüzde 19.5'ten yüzde 17.3'e çekilirken, gelecek yıl için yüzde 10.7'ten yüzde 12.6'ya çıkarıldı.

    OECD işsizlik oranını 2019'da yüzde 13.3 ve 2020'de yüzde 14.0 olarak tahmin etti. Bir önceki raporda tahmin sırasıyla yüzde 12.7 ve yüzde 12.8 seviyesinde bulunuyordu.

    İlgili konular:

    Türkiye'de işçilerin ödediği vergi oranı, OECD ortalamasının üzerinde
    OECD, Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü
    OECD 21 ülkede sordu, cevap ortak: Zenginlerden daha fazla vergi alınsın
    OECD: Küresel büyüme önümüzdeki yıl gerileyecek
    Etiketler:
    İşsizlik, Rezerv, Ekonomi, GSYİH, Büyüme, Merkez Bankası, Türkiye, OECD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet