Astaldi, köprülerdeki hisselerini satışa çıkartıyor

Ödeme güçlüğü yaşayan İtalyan şirketi bir kez daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'ndeki hisselerini satışa çıkartıyor.

© AA / Hakan Göktepe Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hisse satışında kur tartışması

Reuters haber ajansının haberine göre, İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul’daki üçüncü boğaz köprüsündeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı.

İtalyan şirketi 2018 yılında da Türkiye’deki siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı. Ancak açıklamanın kısa bir süre sonrasında ödeme güçlüğü yaşamaya başlamış ve alacaklılarından korunmak için konkordato ilan etmişti. Şirket bu dönemde, “Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilan etmiştir” açıklaması yapmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi’nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.