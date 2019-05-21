Astaldi, köprülerdeki hisselerini satışa çıkartıyor

İtalyan şirketi 2018 yılında da Türkiye’deki siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı. Ancak açıklamanın kısa bir süre sonrasında ödeme güçlüğü yaşamaya başlamış ve alacaklılarından korunmak için konkordato ilan etmişti. Şirket bu dönemde, “Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilan etmiştir” açıklaması yapmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi’nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.
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