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    MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

    MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Rakamlar bize sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Piyasalarda ufak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık rakamlar bize yavaş yavaş sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor. Biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Nice rekorlar kıracak ve azimle çalışarak daha yüksek yerlere geleceğiz." dedi.

    Kaan, MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 30. yılına girdiğini söyledi. 

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    Bu süreçte her türlü fırtınaya ve sarsıntılara rağmen yalnız kalmadıklarını vurgulayan Kaan, "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere de kararlılıkla hep beraber yürüyeceğiz. Biz meselemiz Türkiye olsun diyoruz. Meselesi Türkiye olan, ülkemizin istikbali için çalışan herkesle yan yana duracağız. MÜSİAD demek memleket sevdası demektir." diye konuştu.  

    Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 23 Haziran'da bir kez daha sandığa gidileceğini anımsatan Kaan, alınan kararı, kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduklarını aktardı. 

    © AA / İsa Terli
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    İş dünyası olarak en büyük temennilerinin seçimleri geride bırakarak, belirsizliğin ortadan kalktığı bir sürece girmek olduğunu dile getiren Kaan, şunları kaydetti: "Ülkemizin yeniden büyüme dönemlerini yakalaması için elimizden geldiğince çalışacağız. Kalıcı ve uzun vadeli çok yönlü bir yapısal değişimi bir an önce hayata geçirmek adına MÜSİAD olarak biz her zaman elimizi taşın altına koyacağız. Bu süreçte en büyük katkıyı veren kurum olacağız. Piyasalarda ufak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık rakamlar bize yavaş yavaş sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor. Biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Nice rekorlar kıracak ve azimle çalışarak daha yüksek yerlere geleceğiz." 

    Hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu belirten Kaan, bunun için daha çok çalışacaklarını ve gayret göstereceklerini sözlerine ekledi. 

    MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da iftar programına katılanlara teşekkür etti. 

    Programa, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MÜSİAD üyeleri katıldı. 

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    Etiketler:
    Abdurrahman Kaan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye
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