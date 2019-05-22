'İşte Anne Projesi'ne katılan annelere ayda 2 bin 400 lira maaş

Başlatılan 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 400 lira devlet desteği alıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor. Bu süre içinde anneye kreş parası da ödeniyor.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere devletin günlük 80 lira harçlık ödediğini yazdı.

Söz konusu uygulamanın, İŞKUR aracılığı ile yürütüldüğünü belirten Doğan, bu kapsamda kadın istihdamının artırılması amacıyla 'İşte Anne Projesi'nin başlatıldığını söyledi.

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan annelerin yararlanabileceğini aktaran Doğan, "Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. Ödenecek tutar ise günlük 80 lira" dedi.

DESTEKTEN NASIL YARARLANACAKSINIZ?

0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.

İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

Doğan'ın söz konusu programa ilişkin detaylara yer verdiği 'İşsiz anneye günde 80 TL' başlıklı yazısının tamamı için tıklayın.