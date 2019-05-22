Merkez Bankası net uluslararası rezervleri, ekim ayından bu yana en düşük seviyesinde

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri, 24.9 milyar dolar ile ekim ayından bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre, 17 Mayıs ile biten hafta itibari ile net uluslararası rezervleri 174.898 milyar TL oldu.

Net dış varlıklar bir önceki hafta 166.743 milyar TL düzeyinden 17 Mayıs haftasında 161.372 milyar TL'ye geriledi.

TCMB net uluslararası rezervleri, Bloomberg'ün Merkez Bankası verilerine dayanan hesaplamalarına göre, 17 Mayıs haftasında 24.9 milyar dolar ile ekim ayından bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi.