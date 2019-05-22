TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ABD ile STA imzalanmasını istiyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini söyledi.

Beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin son dönemdeki gelişimine değinen Hisarcıklıoğlu, "Özellikle demir-çelikteki vergi oranlarının eski seviyelerine getirilmesinden memnunuz. Ama kabul edemediğimiz şey, bizim yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatımız Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında oluyordu, bunun kaldırılmış olması" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu belirterek, "Kolaylıklar biterse bu 75 milyar dolarlık hedefe nasıl ulaşacağız? Onun için muhakkak Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmasını istiyoruz" dedi.

'S400 KONUSU SİYASİ, BEN ONU BİLMEM AMA...'

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Meale'ye de aynı talebi ilettiklerini söyledi.

ABD ile gerginliğe neden olan S-400 konusundaki soru üzerine Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"O konu siyasi... Ben onu bilmem ama Türkiye, kendisini savunmak ve dış tehditlerden korunmak için Patriot sistemini almak için yıllarca uğraştı. Bunu da vermeyen ABD... Türkiye'nin 80 milyon insanını ve toprak bütünlüğünü sürdürebilmesi için kendisini koruması lazım."