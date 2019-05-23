Daily Express: Rusya'nın yüklü miktarda altın alması, dünya barışı için iyiye işaret değil

Rusya'nın 2019'un ilk çeyreğinde altın alımını rekor seviyeye çıkardığını yazan İngiliz Daily Express gazetesi, bunun dünya barışı için kötüye işaret olduğunu savundu.

Rusya'nın 2019'un ilk çeyreğinde altın rezervlerini 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artırarak 145.5 tona çıkardığını belirten Daily Express, "Rusya, altınrezervlerini artırırken bir yandan da Amerikan değerli kağıtlarına yatırımlarını kısıyor ve ABD dolarına bağımsızlığını azaltmayı hedefliyor. Moskova, böylece olası küresel ekonomik krizden kendisini korumaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Gazete, hükümetlerin ve merkez bankalarının büyük hacimli satın alımlarının dünya barışı açısından nadiren iyiye işaret olduğunun altını çizdi.

Bu arada Rusya'nın altın rezervleri hacmi bakımından dünyada 5. sırada yer aldığını, bu tempoyla devam etmesi halinde Fransa ve İtalya'yı geçerek 3.'lüğe yerleşeceğini yazan Daily Express, böylece Rusya'nın küresel arenadaki konumunun güçleneceğini vurguladı.

© Fotoğraf : Twitter Rusya’nın altın üretimi geçen yıldan bu yana yüzde 13 arttı

Gazete, Moskova yönetiminin altını ABD hükümetini kısıtlama aracı olarak kullandığını ekledi.

Rusya Merkez Bankası, 2018 yılında 8.8 milyon ons altın satın aldıklarını ve böylece 2018 sonu itibarıyla Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin rekor seviyeyi ifade eden 67.9 milyon onsa (2.112 ton) yükseldiğini açıklamıştı.

Rusya Merkez Bankası ekonomide dolara olan bağımlılığı azaltmak için bir süredir dolar rezervlerini elden çıkarıp altına yatırım yapıyor. Altın rezervlerinde rekor kırılmasında, Merkez Bankası'nın bu politikası etkili oldu.