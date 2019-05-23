Daily Express: Rusya'nın yüklü miktarda altın alması, dünya barışı için iyiye işaret değil

Gazete, hükümetlerin ve merkez bankalarının büyük hacimli satın alımlarının dünya barışı açısından nadiren iyiye işaret olduğunun altını çizdi.
Bu arada Rusya'nın altın rezervleri hacmi bakımından dünyada 5. sırada yer aldığını, bu tempoyla devam etmesi halinde Fransa ve İtalya'yı geçerek 3.'lüğe yerleşeceğini yazan Daily Express, böylece Rusya'nın küresel arenadaki konumunun güçleneceğini vurguladı.
Rusya Merkez Bankası, 2018 yılında 8.8 milyon ons altın satın aldıklarını ve böylece 2018 sonu itibarıyla Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin rekor seviyeyi ifade eden 67.9 milyon onsa (2.112 ton) yükseldiğini açıklamıştı.
Rusya Merkez Bankası ekonomide dolara olan bağımlılığı azaltmak için bir süredir dolar rezervlerini elden çıkarıp altına yatırım yapıyor. Altın rezervlerinde rekor kırılmasında, Merkez Bankası'nın bu politikası etkili oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)