Dolar/TL yükselişini sürdürüyor: 6.14

ABD ile yaşanan S-400 gerginliği nedeniyle dün 6.10 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL yükselişini sürdürüyor. Dün 6.04-6.11 bandında dalgalanan dolar/TL bu sabah 6.14'e yükseldi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre bugün takip edilecek veriler şöyle: