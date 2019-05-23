Dolar/TL yükselişini sürdürüyor: 6.14

ABD ile yaşanan S-400 gerginliği nedeniyle dün 6.10 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL yükselişini sürdürüyor. Dün 6.04-6.11 bandında dalgalanan dolar/TL bu sabah 6.14'e yükseldi.
Dünya gazetesinin aktardığına göre bugün takip edilecek veriler şöyle:
- TCMB kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, TÜİK hizmet sektörü güven endeksini (10.00) açıklayacak.
- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları (15.30), öncü PMI (16.45), yeni konut satışları (17.00), Kansas Fed imalat endeksi (18.00) verileri izlenecek.
- Avrupa'da öncü PMI verileri takip edilecek.
- Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly "Techno'ya katılacak.
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